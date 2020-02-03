«Я не это имела в виду»: чиновница из Хакасии назвала музыку симфонического оркестра какофонией

«Я не это имела в виду» - пыталась оправдаться чиновница из Хакасии, когда ей намекнули, что она допустила оплошность при поздравлении музыкантов. Да не просто музыкантов, а симфонического оркестра Хакасской республиканской филармонии имени В.В. Чаптыкова.

1 февраля коллектив отмечал свой 20-летний юбилей. Для культуры республики событие значимое, отмечали его большим концертом. Приглашенные зрители довольно аплодировали. Как полагается в таких случаях, были поздравления. Глава Хакасии Валентин Коновалов был немногословен, но искренен.

А вот поздравительная речь руководителя аппарата Верховного совета Хакасии Нины Шейерман стала неожиданностью.

- Вы даже не знаете, сколько людей вы вернули к жизни, дали радость различных ощущений. Я долго сидела и думала, какое слово подобрать. И вот это выражение «душа поет», когда мы слышим какофонию звуков вашего оркестра, которая потом превращается в нечто такое, отчего ты начинаешь петь, - произнесла Ирина Шейерман.

Музыканты вместе с дирижером улыбались, но осадочек, как говорится, остался. Потому что какофония – это хаотичное и бессмысленное нагромождение звуков.

Правда, когда чиновнице указали на ее оговорку, она оправдалась, что не привыкла к публичным выступлениям, но уверена, что присутствующие поняли ее правильно.

- Когда вы заходите в театр, вы слышите какофонию звуков, это музыканты настраивают свои инструменты. И потом из этих звуков появляются прекрасные произведения, я хотела донести именно это. Это были мои искренние слова, я хотела отразить предвкушение радостного момента от встречи с прекрасным. Мне очень нравится наш симфонический оркестр и под впечатлением я донесла свои эмоции, - прокомментировала Нина Шейерман «Комсомольской правде»-Красноярск..