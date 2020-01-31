На даче под Красноярском частные охранники застрелили собаку на глазах хозяина

Житель Красноярска Дмитрий до сих пор прийти в себя не может: два дня назад на его глазах застрелили собаку. Обычная лохматая дворняжка, которая жила у него на даче, ростом по колено, совершенно безобидная – никто из соседей на нее ни разу не пожаловался, уверяет владелец. И вдруг поднялась рука. И у кого! У сотрудников ЧОПа, которые призваны охранять.

Дача находится на станции Крючково, территориально это в Емельяновском районе. Дмитрий живет на ней почти постоянно, у него два питомца, которых он любит одинаково. Один – дорогой породистый хаски, его Дмитрий запирает в доме, когда уезжает, скажем, в Красноярск по делам или за продуктами.

А второй Рекс свободно бегает по улице без привязи. 29 января Дмитрий как раз собирался с супругой в город. Пошутили: «Ну что, Рекс, за хозяина будешь до нашего возвращения». Калитка была приоткрыта, в это время послышался рев снегохода. Пес побежал проверить, что происходит.

- Дворняжка как обычно выскочила на улицу – ну, собака есть собака, потявкать. И двое на буране застрелили ее прямо на моих глазах. Я знаю, это местная охрана. У них стикер на лобовом стекле «Бурана» «Охранные технологии», – рассказал мужчина «ТВК Красноярск».

Мужчина собирается в Емельяново, чтобы подать заявление в полицию на ЧОП и его сотрудников. В краевой полиции прокомментировали, что убийство собаки – это статья 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание – от 3 до 5 лет лишения свободы. Наверняка еще будет проверка по факту применения оружия в границах населенного пункта.