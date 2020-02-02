2020-02-02T07:28:50+03:00
Есть работа!

11 тысяч желающих на одно рабочее место и вакансия фотографа-уборщика: какую работу искали и находили красноярцы в 2019 году

Почему популярны вакансии без указания заработной платы?
Татьяна РЯБИНИНА
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Догситтер и котоняня - такие вакансии тоже есть!Догситтер и котоняня - такие вакансии тоже есть!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Эксперты hh.ru проанализировали вакансии, размещенные на сайте в 2019 году, и выделили из них самые массовые, самые редкие, самые популярные, самые высокооплачиваемые.

Тех, кто ищет работу, привлекает не только и не столько высокая зарплата, но и свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы.

Среди «штучных» самыми популярными в 2019 году стали вакансии:

1. Помощника руководителя в госкорпорацию. За месяц откликнулось 11 тысяч человек. Причем, зарплата не была указана!

2. Администратора в корпоративное кафе премиум-класса. Эта вакансия тоже получила 11 тысяч откликов за месяц. Работодатель обещал высокую и стабильную зарплату (оклад 80 000 рублей + ежемесячные премии), а также вкусное питание и обучение сервису за счет компании. Опыт не требовался.

3. Генерального директора производственной компании с зарплатой от 300 000 рублей на руки. На вакансию поступило 10 тысяч откликов.

4.Бухгалтера на удаленную работу с частичной занятостью. Зарплата — от 20 000 до 25 000 рублей на руки. На вакансию откликнулось 9 тысяч человек;

5. Персонального водителя к руководителю компании. Вакансия предполагала ненормированный рабочий день и оклад от 100 000 рублей. Эта вакансия тоже получила 9 тысяч откликов.

Самая популярная вакансия в Сибири - менеджер по обработке данных в Новосибирске (откликнулось 7 тысяч человек). Зарплата — от 17 000 до 34 000 рублей, работа удаленная и со свободным графиком. Функционал — сбор и анализ информации в программе работодателя. Опыт не требовался, достаточно владения программами Microsoft Office, остальному работодатель обещал научить.

Топ-10 самых массовых вакансий

Самыми массовыми вакансиями в 2019 году без особого сюрприза стали: менеджер по продажам (почти 66 тысяч вакансий за год), продавец-консультант (45 тысяч вакансий за год) и менеджер по работе с клиентами (около 40 тысяч вакансий за год).

Данные hh.ru

Данные hh.ru

Необычные вакансии

Их очень много! Интересно, что за некоторыми, например, менеджер по счастью, скрывается самый обычный функционал: встреча гостей, ответы на звонки и т.п.

Вот несколько примеров необычных вакансий:

• Актуарий (специалист по страховой математике, эксперт по теории актуарных расчетов);

Дворецкий, батлер;

• Полиграфолог;

• Сурдопереводчик;

• Эксперт-почерковед;

• Церемониймейстер в ритуальную компанию;

Часто необычными выступают сочетания профессий:

• Психолог-массажист;

• Фотограф-уборщик (основная функция — фотографировать помещения после ремонта, но также требовалось быть готовым к минимальной уборке).

Вакансии с самыми высокими зарплатами

Очень часто в вакансиях не указывает размер зарплаты, и, как правило, это хороший признак: работодатель предпочитает «не светить» доходы своих сотрудников. Судите сами:

• добычи сырья (зарплата не указана более чем в половине вакансий — в 52%);

• высшего менеджмента (зарплата не указана в 48% вакансий);

• из сферы «ИТ, интернет, телеком» (зарплата не указана в 48% вакансий).

Данные hh.ru

Данные hh.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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