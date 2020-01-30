За украденную на 68 рублей в магазине колбасу 87-летнюю бабушку увезли в полицию

Валентине Гуменюк 87 лет, живет в центре Красноярска в просторной и чистенькой квартире. Бабушка хоть и в почтенном уже возрасте, но вполне боевая, ее вся округа знает. Еще не так давно по утрам жителей дома Валентина Евдокимовна встречала... с метлой – нет, не грозилась, а наводила чистоту во дворе. Но теперь, говорит, нет уже сил работать. А соседи по-прежнему уважают, здороваются. И тут – такое. Бабушку задержали в супермаркете известной красноярской сети «Командор».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/757785" frameborder="0"></iframe> В Красноярске бабушка украла из магазина колбасу.Мария ЛЕНЦ

Валентина Гуменюк пришла в магазин купить хлеба и молока. Уже рассчиталась и прошла за кассу, как вдруг наперерез вышла охрана. Оказалось, бабушка попала на видео в прошлый визит (сразу этого не заметили, но потом, отсматривая записи, охранники увидели – в синенькую тряпичную сумочку она прячет колбасу. А поскольку покупательница постоянная, здесь ее уже ждали. Колбаса – самая дешевая, «Покровская», 34 рубля (200 граммов).

Бабушка показывает, где были кошкиФото: Мария ЛЕНЦ

- Я ведь, знаете, правда взяла колбасу, - виновато прячет глаза бабушка. – Пенсия у меня неплохая – 20 000 рублей, но все до копеечки рассчитано. Коммуналка, лекарства, внукам надо помочь и «гробовые» откладываю. В тот день я заплатила за покупки. Молоко брала, самое недорогое. Хлеба три булки. Пару себе, а еще булку птицам скармливаю. Зима, мерзнут они, бедолаги. А тут во дворе дома кто-то оставил двух котов. Голодные совсем. Но на котов этих денег у меня нет. Вот я и…

Выяснилось, кражи старушка совершала дважды, с разницей в несколько дней. Оба раза брала одну и ту же колбасу по 34 рубля. Таким образом, общая сумма ущерба составила 68 рублей.

Оба раза бабушка брала одну и ту же колбасу по 34 рубляФото: Мария ЛЕНЦ

Охрана вызвала полицию. Приехала Росгвардия, Валентину Евдокимовну увели в подсобное помещение, там синенькую котомку досмотрели, затем бабушку увезли в отделение на допрос.

- Никто не заступился за вас из покупателей? – задаем логичный вопрос, ведь с учетом стоимости похищенной колбасы все можно было решить на месте.

- А никто даже и не понял, за что меня, - вздыхает старушка. – Я и сама не поняла сначала. Потом уж про колбасу эту вспомнила. Стыдно мне.

Бабушка показывает свой холодильникФото: Мария ЛЕНЦ

Перед вызовом полиции Валентине Гуменюк предложили рассчитаться за украденную колбасу. Но денег при себе у женщины не было. Тогда ей предложили позвонить близким, чтобы кто-то из них оплатил товар. Женщине было очень стыдно, поэтому она отказалась. Да и близких не так много: сын и дочь у Валентины Гуменюк умерли от рака, мужа женщина тоже схоронила. Внуки далеко, в Подмосковье… В итоге, сотрудники супермаркета вынуждены были вызвать правоохранителей.

Супермаркет «Командор» подарил бабушке большой пакет с продуктамиФото: Мария ЛЕНЦ

- Полицию вызывает наш сотрудник, - рассказал нам директор частного охранного предприятия, которое обслуживает торговую сеть, - но в магазине он не находится. От охраны магазина, которая отсматривает видео с камер, поступает нам сигнал о происшествии. Наш сотрудник передает его уже Росгвардии, выезжает группа быстрого реагирования. Сотрудник ЧОП даже не знает, кого там, на месте, за руку поймали. Это может быть старушка-божий одуванчик, а может быть и вооруженный бандит – каждый раз по-разному. Такой регламент работы у нас...

История закончилась тем, что на бабушку завели административное дело по статье мелкое хищение и выписали штраф, 1 000 рублей.

Продукты для Валентины ЕвдокимовныФото: Мария ЛЕНЦ

Точнее, не совсем закончилась. Мы позвонили в администрацию сети: они были в курсе ситуации. Нам сообщили, что сотрудники компании собрали и передали Валентине Гуменюк большую «продуктовую корзину»...

КОММЕНТАРИЙ

Анна Романова, PR-менеджер компании «Командор»:

- Вообще, в компании существует негласное правило: мы стараемся идти навстречу пожилым людям, мамам с детьми и подросткам. В случае выноса товара предлагаем рассчитаться за неоплаченное без вызова сотрудников полиции. Также было и с бабушкой, но рассчитаться она отказалась, и мы вынуждены были вызвать полицию, поскольку это не единственный случай с этой пожилой женщиной. Мы ежемесячно фиксируем около двух тысяч задержаний тех, кто пытается украсть товар в нашей сети. Примерная сумма ущерба от краж доходит до полумиллиона рублей в месяц. Что касается этого конкретного случая, то женщине мы сочувствуем, - возможно, это вынужденный поступок с ее стороны. Но надеемся, что подобная ситуация все-таки не повторится.

Гуменюк Валентина ЕвдокимовнаФото: Мария ЛЕНЦ

Дмитрий Полуянов, эксперт по торговым сетям:

- Ситуация тоже имеет значение: если человек просто забыл рассчитаться и готов оплатить товар – одно. Тут я на стороне покупателя. Но если покупатель вышел и не оплатил, если делает это регулярно – совсем другая история. Это кража. Конечно, с пожилыми людьми следует чуть мягче быть в обращении. Но выносить товары разрешать нельзя. Сотрудники любой торговой сети к кражам относятся негативно. И на это есть причины. Если речь о крупных торговых сетях, то на сотрудников недостачи, конечно, не расписываются. Но каждый украденный товар ведет к потере дохода сети и, как следствие, не повышению уровня заработка ее сотрудников. Недополучая прибыль, торговая сеть компенсирует затраты поставщика из своего кармана – эти деньги могли бы пойти в том числе на увеличение зарплаты сотрудников. Вот и получается, что, вынося из супермаркета продукты без оплаты, мы невольно, далеким путем, залазим в карман простых продавцов, кассиров, уборщиц.