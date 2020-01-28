2020-01-28T11:56:52+03:00
Общество

Откуда берутся и куда уходят деньги. Красноярскую мэрию штрафуют за ремонт дорог

В 2019 году это стоило бюджету 13,1 миллиона рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯВладислав ПИРОГОВ
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В разных районах города не оборудовано 55 остановокВ разных районах города не оборудовано 55 остановокФото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура оштрафовала Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети. Сумма штрафов немалая: за 11 месяцев 2019 года –13,1 миллион рублей. Для сравнения за весь 2018 год к административной ответственности УДИБ привлекли 157 раз на 23,6 миллионов рублей. За что именно наказывают целое подразделение администрации города и куда идут эти немалые деньги?

Суть вопроса

В прокуратуре города рассказали: за состоянием дорог и освещением проезжей части следит ГИБДД. Фиксирует нарушения, составляет административные протоколы, направляет в администрацию города. Однако не все нарушения устраняются, как хотелось бы. Например, в Свердловском районе 14 улиц (дороги и тротуары) по-прежнему утопают в темноте, там нет электроосвещения. В Октябрьском районе, на улицах Вильского и Елены Стасовой, повреждено дорожное полотно и с лета его никто не отремонтировал.

В разных районах города не оборудованы 55 остановочных пунктов, не обустроены перила для безопасности пешеходов по 173 адресам. Причем многие нарушения переходят из списка одного года в список другого. Комиссия их проверяет и снова выписывает штрафы.

В чем причина

В Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства пояснили, что на реализацию всех планов у них попросту не хватает денег. Средства выделяются из трех бюджетов – краевого, федерального и местного, их тратят на приоритетные задачи. В частности, на ремонт главных магистралей города, там, где большой транспортный и пешеходный поток. И еще на тех участках, где тянуть с ремонтом уже нельзя.

- Штрафы департамент заплатил, но привлекать своих сотрудников к ответственности мы не будем. Здесь нет ничьей вины, работу мы выполнили, но у нас закончились деньги, - пояснили в департаменте городского хозяйства. – Нецелевого расходования денег или халатности не было. В случае, если бы выявились такие случаи, мы бы провели служебную проверку.

Откуда – куда

Средства на оплату дорожных штрафов, связанных с благоустройством, идут из бюджета города. Куда? В администрации города пояснили, что, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, штрафы уходят либо в федеральный, либо в краевой бюджет, это зависит от вида нарушений.

И что делать?

Депутат краевого Законодательного собрания Елена Пензина считает, что дороги можно эффективно ремонтировать даже при том небольшом бюджете, который на эти цели отводится. Проблема в другом:

- На мой взгляд отсутствует планирование работы. Понимание, что, как и когда делать, есть только по основным магистралям. И то не всегда. Например, развязка на Авиаторов в районе Планеты. Федерация выделяла средства на три года: это должна была быть работа на перспективу - для обеспечения нового микрорайона транспортной доступностью. Но за три года не было сделано ничего. В итоге минстрою стоило невероятных усилий, чтобы этот проект не был закрыт финансово. Не ведется работа на большинстве междворовых проездов. Они ремонтируются только после обращений в прокуратуру. В Советском районе в качестве примера могу назвать улицы Краснодарскую, Шумяцкого, Металлургов. Не хватает мэрии аналитической работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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