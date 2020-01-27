Мама оставленной с запиской Ульяши о брошенных в Шереметьево детях: «Я сама через такое же прошла»

«Денег нет, кормить нечем, потом как-то заберу вас из детского дома», - все сейчас обсуждают историю с малышами, оставленными в Шереметьево. Напомним, двух мальчиков 6 и 9 лет в терминале D обнаружили днем 26 января сотрудники московского аэропорта. При них документы и записка от отца с просьбой не разлучать братьев и обещанием когда-нибудь вернуться...

Записка, которую мать оставила с УльяшейФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Очень похожая, тоже прогремевшая на всю страну история, произошла летом 2016 года в Красноярске. Новорожденную, здоровенькую, пухлую девочку в новом розовом комбинезончике обнаружили брошенной возле красноярского дома малютки с запиской: «Ульяша. Простите, но мне некуда с ней идти. Это самое страшное в моей жизни. Я вернусь обязательно и заберу ее, но пока ничего не могу сделать, мы уже жили в подъезде...»*. С мамой девочки, Натальей, мы с тех пор держим связь. Ей удалось тогда вернуть дочку, но весь путь оказался очень непростым и долгим: длинной почти в три года.

- Наташа, здравствуйте! – дозваниваемся в небольшой поселок в Хакасии, где живет Наталья с детьми - двумя старшими мальчиками и той самой Ульяшей.

Рассказываем про случай в Шереметьево. Наташа узнает о нем от нас – в маленькой деревне не до федеральных новостей.

- Я, наверное, одна из немногих, кто не осудит, по крайней мере, сразу, этого мужчину. Потому что сама в свое время через такой ад прошла, - говорит она. – Кто сейчас знает, что там? Может, это был страх одиночества? Где мама этих детей? Наверное, она ушла и мужчина боялся, что он один с ними не справится? Не сможет прокормить, обучить, воспитать? Может, у отца проблемы с законом и он вынужден был так поступить? Но он все-таки не бросил их на улице, а привел в людное место, где на мальчиков обязательно бы обратили внимание. Самое страшное, что может произойти в жизни, – это осознание того, что ты сделал. И отыграть все назад этому мужчине будет очень сложно.

Здесь ребенка нашли несколько лет назадФото: Вадим МАЦНЕВ

Наташа знает это не понаслышке. За Ульяшей, очнувшись, она пришла на пятый день, но оказалось, уже не имела на нее никаких прав. Ребенок находился в доме малютки, и был в статусе «свободного» - то есть, как круглый сирота, без родителей, опекунов, и с правом на усыновление.

Наталье пришлось доказывать все – сначала, что она действительно родная мать (проходила генетическую экспертизу), потом, что способна воспитывать ребенка. Она попала под уголовное дело за «оставление в опасности», была под следствием и судом. Дочку вернули в январе 2017 года, а уголовное дело закрыли только в мае 2019, правда, выписав немалый штраф в 30 000 рублей (увы, именно так по закону чаще всего наказывают «нерадивых» родителей, словно детям от этого легче, но это совсем отдельный разговор). Его, к счастью, помог заплатить (перечислил даже с «избытком», 50 000) руководитель краевого племзавода «Красный маяк» Сергей Цуканов, который прочитал историю в «Комсомолке».

Сейчас Ульяше уже 3,5 годика, а пережитое, считает Наталья, хоть и было очень непростым периодом в жизни, но многому научило.

- Я работаю, старшие дети ходят в школу, один в 9, другой в 5 класс. Ульяша - в детский сад. Она такая умница. Рассудительная, а как хорошо разговаривает. Ульяша – наша душа! О прошлом не вспоминаем и личную жизнь не афишируем, не пускаем в нее посторонних. Так будет лучше, чтобы избежать ненужных пересудов. Все в прошлом, все ушло. И у тех детей, в той семье, очень хочется, чтобы все поправилось, все сложилось хорошо. Меня ведь очень многие неравнодушные люди тогда поддерживали, пусть поддержат и их.

*Наталья встречалась с мужчиной, который, думала, ее любил. Но узнав о беременности женщины, просто исчез. Она из Хакасии, а он – из Красноярска, вместе с новорожденной дочкой на руках Наташа приехала искать его в большом городе. Но по знакомому адресу перед ней лишь захлопнули дверь.

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