Они возвращаются! В квартирах появились тараканы, в полтора раза больше прежних

«Третий подъезд, кто-нибудь видел тараканов?». «Да, у нас недавно из раковины вылез, огромный, может я что-то забыла из своего детства, но в 90-е они были меньше!». «Кстати, кто чем травит? «Машенька» не действует!».

Неприятно – но факт! В Красноярске снова появились тараканы. Тот, кто помнит из советского детства – если выйти ночью на кухню, включить свет, по всему полу они бросались врассыпную. Даже в самых чистых и благополучных квартирах, - «экология», что ли, была хорошая? Потом стали постепенно исчезать, и молодое поколение, скорее всего, даже не знает, кто такие эти неприятные усатые. Все гадали – куда могли деться тараканы? Версии обсуждали разные. Повлияли микроволны, высокочастотные звуки и прочие «излучения» от современной техники (микроволновок, сотовых телефонов). В квартирах им стало нечего есть (хотя тут момент спорный, ведь остались и хлебницы, и на столе у многих стоит ваза с фруктами, и полки – банки с крупами, как говорят, в открытом доступе, да и мусорное ведро не каждый и с пристрастием выносит и промывает каждый вечер). Ни одной официальной, стопроцентной версии мы, по крайней мере, по этому поводу так и не слышали.

Но вот – снова началось. Подали сигнал бедствия из общежития на ул. 26 Бакинских комиссаров: там несколько десятков тараканов буквально оккупировали стены и пол в квартире. Во дворе на ул. Вавилова жители даже собрали сход, чтобы решить, как быть с тараканами в их пятиэтажке. Они появились в один момент и будто сразу во всех квартирах.

- Зашла вечером попить воды, включила свет, а они врассыпную, - говорит жительница дома Алина Королёва. – Я даже сообразить не успела, что делать, настолько отвыкла от них. Последний раз видела их в нулевые, тогда били тапком, а сейчас у нас и тапок дома нет. Написала в чате соседям, пишут, что у них так же. Промазали щели специальным гелем, карандашом. Вроде на время пропали, через месяц снова появились. Обидно, стараемся убирать всю еду, выносим мусор, крошки пылесосим, но они ползут и ползут. И размер у них странный – кажутся больше, чем были раньше, раза в полтора. Сначала подумала, может кто-то завёл себе экзотику и не уследил, но соседи говорят, что и у них такие же мутанты. И ещё все мы были уверены, что микроволновки и сотовая связь - гроза тараканов. Оказалось, нет.

Студенты одного из общежитий СФУ на пр. Свободный заметили, что в одном его корпусе, более старом, живность водится, в другом, не так давно отстроенном, нет.

Мы потратили немало времени, чтобы все-таки выяснить – куда они исчезали? Почему вернулись? Специалисты считают, что тараканы затаились на несколько лет. Подготовились. Адаптировались. Вышли.

Светлана Городилова, доцент кафедры биологии, химии и экологии КГПУ: «люди расслабились».

- Тараканы никуда не уходили из города. И исследований о том, что их уничтожили микроволны, она не встречала. Скорее всего, насекомых стало меньше на определённый период, так как люди массово травили их всеми возможными способами и создавали неблагоприятные условия для их распространения. В каждой семье знали, что на кухне не должно быть воды в доступе, крошек, оставленного на ночь мусорного ведра. А потом, когда популяция снизилась, многие расслабились, перестали соблюдать правила. А ведь тараканы крайне адаптивная группа, со временем они становятся устойчивыми к различным ядам. То, что в новых домах тараканов нет, объяснимо – там пока меньше грязи, укромных щелей. Но с наступлением тёплого времени года при открытых окнах и дверях они запросто могут мигрировать в любое помещение. Так что если тараканы появились в соседнем доме, думайте, какие меры предпринять. Надо понимать, что виды тараканов есть разные: черные, например, живут в подвалах и редко поднимаются до первого этажа. А рыжие по стенам запросто доползают и до двенадцатого. Интересно было бы посмотреть на таракана, который людям показался большим.

Ещё вариант: кто-то случайно встретил сбежавший экзотический экземпляр. Люди сейчас много путешествуют и сами не замечают, как привозят незваных гостей из поездок по жарким странам.

Алексей Вечерко, зав. отделом земноводных и пресмыкающихся «Роева ручья»: на них перестал действовать традиционный «дихлофос».

- Люди перестали проводить профилактику, и сейчас в городе размножается поколение усатых, устойчивое к когда-то убойным средствам. На вопрос о микроволнах, он резонно замечает, что микроволновок стало больше, а тараканы не вымерли.

Частный дезинсектор Евгений Маркин: виноваты кафе, пивнушки и продуктовые в домах.

- Внезапное нашествие тараканов связывают с тем, что в домах на первых этажах появляется всё больше пивных, кафе, продуктовых магазинов. Это типичные места притяжения усатых гостей. А на полноценной и регулярной санобработке предприниматели экономят.

За последние два года вызовов для обработки квартир стало больше по всему городу. По моему опыту проблема в антисанитарии заведений на первых этажах, и в том, что люди не могут договориться и действовать сообща. Каждый вызывает в свою квартиру, а надо проводить обработку всему дому одновременно – от подвала до крыши. Тогда есть шанс, что удастся избавиться от живности. Впрочем, если у вас на первом этаже пивнушка с чипсами и закусками, то это может оказаться бесполезным.

Роспотребнадзор: берегитесь личинок

- Практика санитарной службы так же показала, что тараканы очень быстро становятся резистентными (нечувствительными) к препаратам, поэтому их надо постоянно менять. И покупать только в специализированных точках продаж дезинфекционных организаций. Дело в том, что сейчас через интернет-магазины распространяется много средств с громкими названиями без сертификатов. Неизвестно, действуют ли они, а если действуют, то не вредны ли для человека. Если же после обработки тараканы возвращаются, то следует знать: личинки насекомых находятся во всевозможных трещинах в стенах, полу, межпанельных швах, натяжных потолках. Если туда при обработке инсектициды не попадают, эффекта может и не быть.

Интересно, что московские санитарные врачи пару лет назад исследовали тараканов со всей России и выяснили: насекомые в разных городах по-разному реагируют на различные препараты - то, что убивает московских усатых, никак не вредит благовещенским. А порой самым эффективным средством становится хорошо знакомое, но подзабытое: шарики из картошки или яичного желтка с капельками борной кислоты.