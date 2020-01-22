Подземные карлики или чудь белоглазая. Ученые обнаружили на Таймыре древнее поселение мифического племени

Это поистине уникальная находка, которую, без преувеличения, можно назвать прорывом в археологии и исследовании древних цивилизаций. Ученые ООО «Красноярская геоархеология» обнаружили на Таймыре следы мифического народа сихиртя (также - сиртя или чудь белоглазая, как их называли новгородцы, первыми осваивавшие Западную Сибирь). Еще вчера казалось, что это мифическое племя – всего лишь одна из легенд, которую ненцы, один из коренных народов Таймыра, передают из поколения в поколение. Но, как оказалось, подземные карлики, о которых сохранились лишь предания, вполне реальны.

Археологи нашли два памятника, которые свидетельствуют о том, что сихиртя – не легенда. Один объект – в устье Енисея, другой – в бухте Макарова (Пясинский залив Карского моря, Таймыр).

- Это первые исследования в северной части Таймыра. Мы обнаружили памятники разного времени, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Данил Лысенко, директор «Красноярской геоархеологии». – Ориентировочно датированы они 7-8 веком нашей эры и 12 веком. Первый – ритуально-погребальный комплекс, где были обнаружены художественные изделия из серебра и бронзы, а в бухте Макарова был найден поселенческий комплекс – каркасно-земляная постройка, которая представляет собой холм площадью около 150 квадратных метров.

Именно в этом холме и жили сихиртя. Занимались они в основном морскими промыслами, охотой на нерпу, тюленя, белого медведя. Кроме того, подземный народец добывал и песца. Пока трудно сказать, одно ли это жилище или целый городок древних людей. Археологи нашли здесь уникальные детские игрушки того времени – деревянные мини-копии взрослого оружия (ножички, палаши – колющее оружие прим.Ред.).

- В памяти современных жителей Таймыра – ненцев и энцев, которые живут вблизи устья реки Енисей, это население осталось, как сихиртя, - продолжает Лысенко. – В русских источниках этот народ именуют, как чудь белоглазая. И первое упоминание о нем приходится на 12 век, когда был совершенпервый поход новгородцев в Западную Сибирь.

Центром у «чуди белоглазой» была, вероятнее всего, Бухта Находка (Ямал). Здесь ученые обнаружили еще в середине прошлого века вещи, принадлежащие новгородцам – замки, оружие. Находки говорят о том, что сихиртя активно торговали: особенно распространен был восточный импорт (с берегами Волги, иранское направление) – в Европе тогда был высокий спрос на пушнину. К такой широкой торговле располагал в то время и климат – тогда на Таймыре было значительно теплее, чем сейчас. А в 17 веке грянул малый Ледниковый период - он на века отрезал это племя от «большой земли», тюленя и нерпы стало значительно меньше. Ученые считают, что таинственное племя исчезло, войдя в состав ненцев и энцев. В мифах, кстати, много упоминаний о браках сихиртя и ненцев. Таким образом, таинственное племя растворилось, или как сказано в мифах у ненцев «ушло в землю».

Как же, согласно мифам и легендам, выглядели сихиртя? Это низкорослые люди со светлыми волосами и глазами (поэтому новгородцы их и прозвали «чудью белоглазой»), живущие под землей, – почти карлики. Из своих жилищ, которые помечали бивнем мамонта, они показывались только по ночам, днем увидеть сихиртя было невозможно. В легендах ненцев также упоминается, что подземный народец пас земляных оленей (мамонтов), передвигались карлики на собачьих упряжках, ловили рыбу. Среди ремесел у сихиртя было распространено кузнечное дело. Таинственные сихиртя кроме всего прочего были еще и сильными шаманами.

- Мы сделали тестовые раскрытия почвы, небольшие шурфы 2х2 метра – для того, чтобы была возможность исследовать и датировать эти объекты, - пояснил Данил Лысенко. – Слой земли очень насыщенный – много предметов. Уникальность объекта в том, что это крайняя восточная точка обнаружения памятников подобного рода. Ранее считалось, что северо-западное побережье Таймыра было необитаемо, а первыми жителями были русские. А теперь впервые на севере полуострова мы нашли довольно развитую культуру.

В планах археологов - продолжать исследования найденных памятников мифического народа.