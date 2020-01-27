Камни, мухи, чеснок и герань: врачи рассказали о странных предметах, которые достают из ушей пациентов

Ну надо же, бывает и такое! Врачи межрайонной клинической больницы №20 Красноярска рассказали о странных предметах, которые приходится доставать из носов и ушей пациентов. Именно сюда, в единственный в крае лор-пункт для взрослых, приезжают не только с травмами, но и, например, со своими тараканами – в ушах.

По словам и. о. завотделением отоларингологии Анны Деньгиной, с жалобой на инородные предметы обращаются раз-два в неделю, точно. Причем в ушах чаще, чем в носу. К тому же прослеживается сезонность: зимой «привозят» дольки чеснока, лук или листочки герани.

- Как выйдет по ТВ передача о нетрадиционных методах лечения, так у нас в неотложке – вал пациентов-экспериментаторов, - вздыхают врачи. – Ну а что, люди свято верят: чеснок в ухе, грипп отступит.

Летом – другая напасть. Мошки, мухи и камешки с пляжа. Раз был мужчина с рыболовным крючком в мочке уха – промахнулся, забрасывая удочку.

- Однажды доставали из носа пациента ветку, - вспоминает Анна Владимировна. - Гулял по лесу, наткнулся на куст, ветка обломилась. Часть осталась глубоко в носовом проходе. Он об этом забыл, месяца четыре жил без проблем, ничего не беспокоило. И тут начал болеть глаз. Стали искать причину – а она в ветке. Извлекли ее, боль прекратилась.

… В сессию прибегают студенты, которые не могут вынуть из уха микронаушники. Доставать их потом проблематично – крошечные, обтекаемой формы, пинцетом не сразу ухватишь.

Есть и внесезонная беда – вата (от палочек, которыми чистят уши) и насекомые, особенно тараканы.

- Если в ухо залез таракан, не стоит пытаться достать его самим, - говорят лоры. – Лучше закапайте в слуховой проход несколько капель спирта или масла. А потом к врачу. Масло поможет снять боль, обездвижит таракана. Поскольку насекомое будет пытаться выбраться, шевелить лапками, а обратного хода у него нет.

КОНКРЕТНО

БЕЗ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

Не нужно стараться извлечь инородное тело из уха своими руками, - советуют медики. - Слуховой проход - воронка, изогнутая под тупым углом, кожа там тонкая. Вы можете ее травмировать, появится отек. И потом врач будет вынужден работать в суженном пространстве. А это вызовет еще больший отек и боль. В такой ситуации выручит только операция. Так что, если вдруг в ухо что-то попадет, сразу же к врачу!