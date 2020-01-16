Семь проектов из Красноярского края стали победителями конкурса «Православная инициатива 2019–2020»

Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла подвел итоги Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2019–2020».

На конкурс было подано 993 заявки, из которых победителями стали 194 проекта из 55 регионов России, также из стран Средней Азии и дальнего зарубежья, сообщает сайт newpravkonkurs.ru.

Красноярский край в очередной раз показал свою активную позицию. По количеству заявок мы вошли в число самых активных регионов наряду с Нижегородской, Омской, Ростовской областью, Москвой и Удмуртией.

Семь проектов из Красноярского края стали победителями, в их числе и «Время веры» «Комсомольской правды» – Красноярск». Кстати, в прошлом году победителей тоже было семь. Не сдаем позиций, поздравляем коллег и себя!

Это уже пятая победа в конкурсе Красноярского филиала ИД «Комсомольская правда» с проектом «Время веры». Газета предложит читателям спецприложение в еженедельнике, первый номер выйдет уже в конце февраля, одноименную передачу на радио «КП» 107,1 FM. Также «Комсомолка» выпустит тематический путеводитель, посвященный святым местам и святыням Красноярского края. Напомним, в этом году при поддержке «Православной инициативы» мы выпустили два путеводителя: «Храмы Красноярского края и Хакасии» и «Православный Енисейск» общим тиражом 8000 экземпляров.

Что представляют собой другие проекты-победители, «Комсомолка» тоже обязательно расскажет читателям в ближайшее время.

Вот их названия и авторы:

- «Милосердное служение врачей волонтеров» (Красноярская региональная общественная организация содействия предоставлению медицинской помощи людям с органическими физическими возможностями «Подари улыбку»).

- «Здоровые мысли» (Автономная некоммерческая организация охраны здоровья граждан «Призвание»).

- «Летопись возрождения» и «Человек в Церкви» (Красноярский региональный общественный фонд попечения о духовно-нравственном возрождении Сибири «Ладанка»).

- «Медиафестиваль «Спас на Енисее» (Ассоциация производителей и распространителей контента электронных медиа «Енисей ТВ»).

- «Универсальные ценности: семья, человек» (Филиал образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский психолого-социальный университет».

Напомним, конкурс «Православная инициатива 2019–2020» проводился с 1 сентября по 15 октября 2019 года. Победители смогут приступить к реализации проектов, начиная с 15 февраля 2020 года.