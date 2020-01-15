Насладиться природой, не выезжая из Красноярска

60 километров красоты

Губернатор Красноярского края Александр Усс прогулялся в красноярском эко-парке «Гремячая грива», где завершилось обустройство второй очереди спортивно-туристической зоны. Глава края осмотрел видовые площадки и другие объекты парка, а также обсудил с руководством «Гремячей гривы» планы по благоустройству третьей очереди туристической зоны.

- Парк «Гремячая грива» - идея хорошая во всех отношениях, - заметил Александр Усс. - И это неудивительно. Ведь когда какое-то начинание становится нашим общим делом: губернатора, городских властей, а самое главное - людей, только тогда можно рассчитывать на успех. Как говорят сотрудники парка, значительная часть тех задумок, которые уже воплощены, вышли далеко за пределы проекта. Это были пожелания обычных посетителей, которые приходят сюда погулять. Сейчас здесь есть фоторамка, а завтра, может, кто-то из красноярцев съездит в Лапландию, увидит там что-то любопытное и привезет идею к нам. И вскоре, я уверен, здесь появится еще много интересных локаций, и непременно лучше, чем за рубежом.

Тропы для прогулок оборудованы деревянным настилом и удобными периламиФото: Мария ЛЕНЦ

Эко-парк «Гремячая грива» - это лесной ландшафт и одновременно комфортное и безопасное место отдыха красноярцев. Чистый лес, свежий воздух и выразительный природный рельеф всегда привлекали сюда поклонников прогулок и спорта. Сейчас продолжилось благоустройство территории: появились тропы для прогулок, велосипедные дорожки, спортивные павильоны, игровые площадки - все это гармонично вписано в существующий ландшафт и не нарушает естественные траектории маршрутов посетителей.

При реализации проекта благоустройства второй очереди эко-парка были обустроены 20 троп общей протяженностью более 60 км разной степени сложности, где, в том числе, создана экологическая дорожка с деревянным настилом вплоть до оврага и оборудован пешеходный переход, организованы конный маршрут и маршрут для катания на снегоходах. На дорожках установлены знаки навигации, которые помогают посетителям определить направление движения и расстояние до других маршрутов и ключевых объектов эко-парка. Кроме того, установлены навигационные комплексы с указателями и картами маршрутов. Проходя по эко-тропе можно увидеть стенды, которые уже полюбились самым маленьким туристам. На них от первого лица ягоды, травы и животные рассказывают о себе, например: «Я - кислица, очень вкусная ягода. Найти меня можно как в лесу, так и на солнечной опушке». На пути туристов встречаются фото-рамки, беседки для отдыха, площадки для физических упражнений и другие интересные локации.

Фоторамка на фоне леса уже полюбилась красноярским туристамФото: Мария ЛЕНЦ

Долгоиграющий проект

Александру Уссу представили концепцию благоустройства третьей очереди парка, согласно которой развитие туристской зоны продолжится в сторону Дивногорска.

- Хорошо, что это долгоиграющий и развивающийся проект, - порадовался губернатор. - Впереди - третья очередь, дополнительное прогулочное место. С запуском парка «Гремячая грива» удалось разгрузить наш любимый заповедник «Столбы». Конечно, «Столбы» остаются культовым местом и визитной карточкой нашего края, но туда все-таки нужно приезжать более подготовленным туристам. Например, мамам с детьми там гулять не очень удобно. А здесь есть все условия для пеших прогулок, появились солярии, разнообразные локации, площадки. Третья очередь предполагает элементы серьезного туризма, на территории есть и пещеры, которые нужно обустроить, и другие природные возможности для экстрима. Вообще, «Гремячая грива» - место для воплощения фантазий и разного рода предложений тех, кому дорог наш Красноярск, кто любит нашу природу. Поэтому хотелось бы строить и облагораживать этот парк вместе. В нашей стране очень мало таких возможностей, которые есть у нас, когда в черте города можно объединить природу, спортивные элементы и обычные прогулки.

В обустройстве эко-парка принимает участие организация «Красноярский хайкинг». Это сеть промаркированных троп, которые начинаются в пригородной черте и идут далеко за город. Благодаря этому проекту открываются новые возможности для горожан самостоятельно посещать новые интересные районы, активно проводить свободное время, дышать свежим воздухом, узнавать окрестности города. В настоящий момент разработано и промаркировано более 400 км маршрутов, в том числе на Столбах и Гремячей гриве. Каждый желающий турист может скачать приложение, которое может работать даже без телефонной сети.

Смотровая площадка построена в форме лайнераФото: Мария ЛЕНЦ

Территория добра

Глава края помечтал, что «Гремячая грива» могла бы стать очагом добра и позитива. Он предложил ввести здесь свои маленькие традиции, которые бы создавали атмосферу уюта и доброжелательности у туристов, пришедших сюда. Чтобы в инструктаж, помимо правил безопасности, были включены еще и местные нормы поведения: поздороваться с прохожими, не мусорить в лесу, предложить помощь, узнать о самочувствии, улыбаться и радоваться. Тем более, первозданная природа здесь как нигде напоминает гостям о мире, добре и человечности.

Справка КП

Строительство нового эко-парка "Гремячая грива" началось в 2018 году в черте Красноярска по инициативе Александра Усса. Первую очередь открыли в октябре 2018 года, были обустроены пешеходные и спортивные маршруты для бегунов и велосипедистов. Вторая очередь - это сеть специальных дорожек для спортивных и пеших маршрутов, смотровые площадки, беседки, место для палаточного лагеря, площадки для пикников, пешеходный переход через овраг.

Конкретно

Участок Гремячей гривы ограничивается Енисеем от совхоза «Удачного» до Мелькомбината и до Студгородка на Афонтовой горе, отсюда вдоль западной границы города до станции Бугач и далее вдоль железной дороги до железнодорожной станции Колягино. Затем граница участка уходит на юг по автодороге Красноярск — Минино и далее от пионерских лагерей по Собакиной речке до совхоза «Удачного».

Кстати

Гремячая грива — древний потухший купольный вулкан трещинного типа, расположенный в городе Красноярске. Цепь холмов названа Гремячей гривой по имени Гремячего ключа. Тот, в свою очередь, назван так по собиравшейся здесь лечебной траве — пустырнику шерстистому, среди названий которого были «гремячка», «гремячая травка».