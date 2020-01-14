2020-01-14T13:05:29+03:00
Общество

Первого новорожденного в Туве назвали в честь министра обороны - Шойгу

Его папа военный, а в семье уже растут четверо сыновей!
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Первый новорожденный Тувы Фото: пресс-служба Верховного ХуралаПервый новорожденный Тувы Фото: пресс-служба Верховного Хурала
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Для страны имя Шойгу – непривычное, но в Туве, откуда родом министр обороны России, и, соответственно, особое отношение, - вовсе не редкость. Первого новорожденного этого года в республике как раз и назвали в честь Сергея Шойгу. Нет, не Сергеем – Шойгу.

Малыш появился на свет 1 января в 00.44 часов, он – настоящий богатырь (вес: 3 900 граммов, рост: 52 сантиметра). Крепыш, как и рассчитывали родители – Артыш и Алиса Монгуш. В семье этой пары уже растет четверо мальчишек (Субедей-10 лет, Айдемир – 9 лет, двойняшки Артур и Артас – 4 годика). Шойгу пятый сын.

Семье малыша вручили подарки Фото: пресс-служба Верховного Хурала

Семье малыша вручили подарки Фото: пресс-служба Верховного Хурала

- Мы девчонку хотели, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск отец мальчика Артыш Монгуш. – Но потом врачи сказали – мальчик, мы решили: ну и отлично. Ровно так же будем любить. Пошли к башкы (учитель, буддийский лама, в Туве многие семьи исповедуют буддизм – прим.Ред.) посоветоваться, как назвать. Он по календарю посмотрел и сказал нам, что имя должно быть связано с металлом, а «шой» - по-тувински чугун.

Сам Артыш родом из городка Чадан (в нем родился министр обороны), к тому же военный, служит в 55-й отдельной мотострелковой горной бригаде (должность секретная, просил не называть). В общем, рассудили родители, что сами высшие силы хотят, чтобы малыш был назван в честь министра обороны – все одно к одному.

Алиса пока работает домохозяйкой, все время отнимают дети. Ребятишек в семье много, за ними глаз да глаз нужен - знай поспевай.

Кстати, первого новорожденного года на днях поздравляли в Верховном Хурале (парламент республики – прим. Ред). Семье вручили сертификаты в несколько магазинов на сувениры и игрушки, страховая подарила медицинский полис, за малышом также закрепили место в садике – когда подойдет время Шойгу не нужно будет ждать своей очереди.

- Может, тоже военным вырастет, - улыбается Артыш. А что? Все- таки этому парню есть в кого быть военным.

КСТАТИ

По данным Управления ЗАГС Тувы, за последние три года в республике появилось 48 малышей с именем Шойгу. В прошлом году родилось 19 мальчиков, которых так назвали, в 2018-м - 11 малышей, а еще годом ранее - 18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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