2020-01-14T10:53:40+03:00
Общество

Прожиточный минимум в Красноярске и Красноярском крае в 2020 году

Величина прожиточного минимума в Красноярске необходима для расчета размера социальных пособий и субсидий
Александр МАКАРОВ
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Рассказываем, какой размер прожиточного минимума установлен в Красноярске и Красноярском крае в 2020 годуРассказываем, какой размер прожиточного минимума установлен в Красноярске и Красноярском крае в 2020 годуФото: Мария ЛЕНЦ
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Правительство Красноярского края установило величину прожиточного минимума (ВПМ) в регионе на третий квартал 2019 года в размере 12 тысяч 689 рублей на душу населения. Это всего на семь рублей больше, чем в предыдущем квартале.

Как сообщается в размещенных на официальном сайте региональных органов власти материалах, как правило, изменение ВПМ зависит от цен на продовольствие, особенно овощи и фрукты.

В соответствие с действующим законодательством, прожиточный минимум в Красноярском крае устанавливается отдельно для трудоспособного населения – 13 тысяч 447 рублей (в предыдущем квартале было 13 тысяч 425 рублей), пенсионеров – 9 тысяч 942 рубля (было 9 тысяч 957 рублей) и детей – 13 тысяч 169 рублей (13 тысяч 192 рубля).

ВПМ в Красноярском крае также определяется в зависимости от места проживания человека. В частности, для Эвенкии прожиточный минимум составляет 19 тысяч 255 рублей, для большой части Таймыра – 18 тысяч 739 рублей, для города Енисейска, Богучанского и Мотыгинского районов – 17 тысяч 323 рубля, для Туруханского района – 25 тысяч 825 рублей на душу населения. Самый высокий ВПМ сейчас в поселке Хатанга (Таймыр) – 31 тысяча 633 рубля.

ВПМ необходима для расчета размера различных государственных пособий и субсидий. В частности, на детей и на оплату жилищно-коммунальных услуг. Основные получатели таких пособий и субсидий – неработающие пенсионеры с низкими доходами (ссылка на наш материал про пенсии!!!), инвалиды и дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца.

Величина прожиточного минимума в России рассчитывается с учетом стоимости потребительской корзины – это цены на основные продукты питания (42 наименования), непродовольственные товары, тарифы на услуги, расходы по обязательным платежам и сборам. Набор товаров и услуг в потребительской корзине должен обеспечивать жизнедеятельность человека на минимальном уровне. Алкогольные напитки, табачные изделия и деликатесные продукты в стоимость потребительской корзины не включают.

Набор непродовольственных товаров учитывается не в натуральном виде, а в размере 50% от стоимости минимального набора продуктов питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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