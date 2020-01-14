2020-01-14T08:14:38+03:00
Общество

Полчаса нервничал, звонил по телефону и ушел: в Железногорске разыскивают владельца 200 тысяч рублей

Неизвестный мужчина оставил крупную сумму денег в лотке банкомата и исчез
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Железногорске разыскивают владельца 200 тысяч рублейВ Железногорске разыскивают владельца 200 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Железногорске разыскивают незнакомца, который потерял ни много, ни мало, а целых 200 тысяч рублей. Произошло это еще на минувшей неделе, а владелец солидной суммы так и не объявился. Вот уж загадка: почему? Может, до сих пор не знает о своей потере? Или что-то произошло из разряда ЧП?

Но давайте по порядку. Днем 7 января в одном из супермаркетов сети «Красный Яр» в Железногорске мужчина средних лет попытался загрузить в банкомат солидную сумму денег одной пачкой. Но у него никак не получалось. Он делал одну попытку за другой, звонил куда-то по телефону, вновь пытался. Однако упрямая машина отказывалась принимать купюры и возвращала их назад. Так прошло полчаса. Мужчина заметно нервничал. И вот ему показалось, что он пачка денег, наконец, ушла в недра бронированного автомата. Забрал карту, сунул в карман и быстро вышел прочь из супермаркета.

- У нас в зале стоит целых пять разных банкоматов, а мужчина крутился только возле одного из них, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск сотрудник безопасности супермаркета Роман Яковлев. – Кассир, которая работала неподалеку, обратила внимание на мужчину, а когда он ушел, увидела деньги в лотке. Позвала администратора. Вместе они деньги забрали, потом увезли в полицию, написали заявление, как полагается. Мне кажется, банкомат просто «заглючил».

В пресс-службе полиции подтвердили: деньги приняла бухгалтерия на ответственное хранение. Сейчас шаг номер один – найти владельца. А когда он объявится, тогда у него спросят, что же произошло, почему он не убедился, что деньги ушли по назначению? И кому вообще предназначались эти 200 тысяч рублей? Может, он пытался погасить кредит или переводил кому-то? Все это немного странно.

Записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в торговом зале супермаркета, мало помогли оперативникам, они оказались слишком плохого качества. Сделали запрос в банк, пусть предоставят запись с камеры, установленной на банкомате, и проверят, кто пытался совершить транзакцию в указанное время.

В полиции попросили не указывать пару-тройку деталей. Говорят, к ним могут потянуться граждане, которые начнут заявлять, что они – владельцы денег. Такое уже случалось и не раз. Поэтому мы нарочно не сообщаем час, когда это случилось, номинацию купюр и банк, которому принадлежит банкомат. Так что, найдись, владелец, тебя ждут в отделе полиции города Железногорска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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