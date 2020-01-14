Красноярский край неожиданно оказался в лидерах по покупкам электромобилей

Красноярский край оказался в топ-10 регионов страны по покупкам электромобилей. Правда, он на последнем месте списка, и цифры в абсолюте небольшие, но тем не менее! По оценке портала «Автостат», девять красноярцев стали владельцами таких машин в прошлом году. По девять купили также жители Хабаровского и Пермского краёв. А ведь в регионах, не вошедших в рейтинг, и того меньше.

Больше всего электрокаров в 2019-м купили москвичи – 107 машин, следом в рейтинге идут Подмосковье в Приморский край. Электромобилей купили там в пять раз меньше, чем в столице – 24 и 22 соответственно. Согласно статистике, россияне покупают электромобили марок Jaguar, Nissan и Tesla. Среди красноярцев особо популярен Nissan Leaf. При этом покупать предпочитают б/у электромашины. Новые стоят больше миллиона. Мы поговорили с одним из владельцев.

- В нашей семье «Лиф» - вторая машина. Первая – с обычным, бензиновым двигателем, - рассказала красноярка Полина Шадрина. – Электрокар именно этой модели выбрали потому, что она самая доступная на рынке. Подержанная стоит от 400 тысяч. Купили её из-за её экономичности. С учётом того, что тратить на бензин, масла и другие расходники не надо, за 2-3 года «Лиф» полностью окупается. Правда, из-за небольшого запаса хода, примерно от 50 до 100 километров на одном заряде, машина подходит только для поездок от дома до работы и обратно, на Шира на «Лифе» не доедешь.

Резонный вопрос – где заряжаться? Это в частном доме можно провод через окно до розетки дотянуть или поставить на ночь машину в гараж, где подключить к сети. А есть те, у кого нет гаража, и кто живёт в высотках, где им брать электричество?

Заправки в Красноярске есть, но их можно пересчитать по пальцам.

На Бограда, 144а, Матросова, 4/1 и Шахтеров, 18 можно зарядить свой транспорт, - причем бесплатно! Их установила МРСК:

- Установка бесплатных электрозаправок – наш пилотный экологический проект. В этом году в Красноярском крае их число увеличится до десяти. Из них четыре – на юге региона, - пояснила пресс-секретарь МРСК Сибири Людмила Ганжурова.

А на Комсомольском проспекте, 2а, Айвазовского, 57а/1 зарядиться можно за плату.

А еще одна из управляющих компаний установила розетки на парковке одного из домов в Академгородке. Правда, заряжать электромобили там могут только жители дома, у которых есть ключи от ящиков с розетками. И все же, проблема не только заправиться. На морозе батарея разряжается быстрее, а если долго ехать в горку – электричества расходуется еще больше. То есть, на трассу лучше вообще не выезжать, если заглохнешь, выход один – эвакуатор или буксировка.

И заряжается машина около трех часов.

- Сам на дороге не вставал, но батарею хотел бы побольше, - признаётся владелец электрокара Владислав. - Сменить в «Лифе» одну на другую слишком затратно. Поэтому продаю свой «Ниссан» 2014 года и хочу купить модель 2018-го, там батарея и запас хода побольше.

Координатор Федерации автовладельцев в Красноярске России Егор Фролов: - Даже «Тесла», которая впереди планеты всей, не придумала ещё таких батарей, которые бы стабильно работала в суровые сибирские морозы, - говорит Фролов. – Что уж говорить о том, что электрозаправок у нас в городе очень мало. В теории их должно быть столько, сколько АЗС. Пик популярности электрокаров пришёлся на время, когда ввозных пошлин на них не было. Сейчас они сильно подорожали. А тратить почти миллион, чтобы ездить по городу и искать розетки, готовы не все.

А как вы экономите на эксплуатации авто?

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