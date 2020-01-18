Вместо Евгеньевны – Ириновна. Красноярка отказалась от отчества и третий год живет с матчеством

Была Евгеньевна – стала Ириновна. 21-летняя студентка из Красноярска Дарья Штром третий год подряд живет не с отчеством, а с матчеством. О причинах и последствиях своего необычного решения девушка рассказала «Комсомолке».

Вкратце об истории вопроса. В СМИ и соцсетях продолжают обсуждать две громкие истории, связанные с необычным неймингом. О феминистке из Барнаула Анастасии К., отказавшейся от отчества: вместо Александровны она теперь Анновна. И вторая – жительницы Томской области Марии Чернобровкиной, записавшей дочку в ЗАГСе Елизаветой Марьевной. Ведь отец в жизни девочки участия не принимает. И вот итог: молодую мать затравили в Интернете. Был один случай, еще более уникальный. В 2012-м году Сергей Мухлынин из Екатеринбурга добился, чтобы его называли Веро-Викторович. Хотел подчеркнуть значимость не только отца, но и матери. На это у мужчины ушло несколько лет.

Похоже, матчество у нас превращается в новый тренд. Правда, такая норма не закреплена законом. В Семейном кодексе указано: отчество присваивают по имени лица, записанного в качестве отца ребенка. То есть оно – исключительно мужское. Однако ЗАГСы тут проявляют лояльность. Ту же девочку из Томской области записали Марьевной, потому что существует мужской аналог женскому имени – Марий. Как есть Клавдий и Клавдия, Валентин и Валентина, Валерий и Валерия. Но Оксановичей или Зинаидовичей, например, в России вряд ли отыщешь, заключают сотрудники ЗАГСов.

Не хотелось иметь ничего общего

А вот и нет. Дарья Штром из Красноярска больше двух лет носит матчество – Ириновна.

- Как оно? Вполне нормально, - пожимает плечами девушка. – Учусь в университете, подрабатываю. Никаких проблем при смене отчества на матчества или при трудоустройстве не было. Ну, иногда в официальных организациях переспрашивают: «Как, Ириновна?». Мол, верно ли услышали. Еще был случай, когда при подключении интернета меня записали как Ильиновну.

Семья у Даши самая обычная. Мама работает в поликлинике, папа – на заводе, потом уволился. Сама она – единственная дочка, живет отдельно. На собственные «хотелки» зарабатывает лично, чтобы не доставлять матери хлопот.

- Почему я поменяла отчество на матчество? Хотя бы по документам не хотелось иметь общего с отцом, - признается Даша. – Причина? Плохие воспоминания, безучастность к моему воспитанию, эпизоды бытового насилия. Некоторые берут отчество по дедам, но их у меня нет. Один умер, уйдя из семьи, другой просто ушел. А с прадедом не очень близко общались, да и маму хотелось как-то «увековечить» и поблагодарить.

Перед этим я советовалась с подругой, читала похожие историй людей в интернете. О том, что буду менять, уведомила только маму. Поначалу она отнеслась скептически, но против не была. И по итогу просто приняла мое решение. Друзья поддержали. Мой молодой человек спросил «Ты довольна?», и после ответа «да» мы эту тему не трогали. Поменяла и поменяла.

Даша говорит: особых проблем с таким паспортом не возникает. Фото: предоставлено героиней публикации.

Отец? Знает, конечно. Но мне ничего по этому поводу не сказал. Так что могу предположить, что ему все равно. Сейчас мы более или менее нормально общаемся, но о своем решении я не жалею. Я приняла его не для того, чтобы вызвать реакцию отца, а для себя.

Ребенку нельзя, а взрослому - пожалуйста

... Вот такая история. Примечательно, что практика давать ребенку не отчество, а матчество, действительно в законе не закреплена. (Неизвестно, как это скажется на его жизни, спорят соцсети). Но при желании это можно сделать в сознательном возрасте – когда получаешь/меняешь паспорт.

- После того, как моя история появилась в соцсетях, в пабликах города начался кипиш, - говорит девушка. – У меня было только недоумение: в апреле будет уже три года, как я поменяла паспортные данные! Хотелось бы, чтобы это явление перестало быть чем-то экстраординарным. Чтобы больше людей узнало, что это не запрещено законодательством и что при желании смена любого компонента ФИО – несложное дело. А самую сложную часть – человеческую оценку – можно взять большим количеством прецедентов, сделав обыденной частью повседневной жизни. Большое количество негативных комментариев под постами обо мне показывает, что у нас много людей каких-то дремучих, которые даже обосновать не могут, почему считают это «тупостью» и чем это кому-либо вредит.

А действительно: чем и кому? Как вы думаете?

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