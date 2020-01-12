Предстоящая рабочая неделя в Красноярске завершится потеплением до -3

Похолодание в Красноярске будет недолгим, сообщает гидрометцентр. Следующая рабочая неделя начнется с небольшого потепления, но к концу – морозы ослабнут до минус 3 градусов.

Самым холодным днем недели будет понедельник, 13 января. Ночью столбики термометров опустятся до минус 16 градусов, днем ожидается – до минус 9, облачно, небольшой ветер – до 3 метров в секунду.

Во вторник, 14 января, к пасмурной погоде добавится снег. Температура воздуха днем – те же минус 9 градусов, ночь на вторник будет теплее предыдущей – до минус 12 градусов.

В среду, четверг и пятницу синоптики прогнозируют до минус 5 градусов днем, по ночам – до минус 9. Резко потеплеет в конце недели: в ночь с пятницы на субботу, 18 января, ожидается всего минус 6 градусов. Днем в субботу – до минус 3! Вот так зима!