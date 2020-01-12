2020-01-12T06:09:08+03:00
Общество

Предстоящая рабочая неделя в Красноярске завершится потеплением до -3

К концу – морозы ослабнут
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Вот так зима!Вот так зима!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Похолодание в Красноярске будет недолгим, сообщает гидрометцентр. Следующая рабочая неделя начнется с небольшого потепления, но к концу – морозы ослабнут до минус 3 градусов.

Самым холодным днем недели будет понедельник, 13 января. Ночью столбики термометров опустятся до минус 16 градусов, днем ожидается – до минус 9, облачно, небольшой ветер – до 3 метров в секунду.

Во вторник, 14 января, к пасмурной погоде добавится снег. Температура воздуха днем – те же минус 9 градусов, ночь на вторник будет теплее предыдущей – до минус 12 градусов.

В среду, четверг и пятницу синоптики прогнозируют до минус 5 градусов днем, по ночам – до минус 9. Резко потеплеет в конце недели: в ночь с пятницы на субботу, 18 января, ожидается всего минус 6 градусов. Днем в субботу – до минус 3! Вот так зима!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секта «гениальных троечников»: почему чиновники закрыли школу педагога-новатора
На недавней Большой пресс-конференции Владимира Путина президента попросили спасти от ликвидации уникальную школу Михаила Щетинина, которую якобы уничтожают чиновники. Спецкор "КП" Дмитрий Стешин попытался разобраться, что же там происходит на самом деле
Новости 24
Кота ели живьем, собака вмерзла в доски. Под Красноярском нашли дом с замурованными без воды и еды животными
Давила на жалость. Женщина с младенцем на руках просила воды для ребенка и грабила квартиры
Плата за детсады в Красноярске выросла на 64 рубля
В Солнечном скатившаяся с горы строительная катушка снесла автомобиль и дерево
На систему «112» перешли все муниципалитеты Красноярского края
Заразилась опьянением через поцелуй: жительница Хакасии оправдалась за пьяную езду
В Туве задержали мать, ударившую своего 15-летнего сына ножом
В Красноярске произошла третья авария с маршрутным автобусом
Красноярские дороги вновь засыпают «Бионордом»
Красноярским выпускникам стоит поторопиться и подать заявления на сдачу ЕГЭ до 1 февраля
ДТП в Красноярске: в аварию попали два автобуса 85-го маршрута
В Красноярске на «Доску позора» попал рестбар на «Свободном»
На юге Красноярского края кредитные мошенники втянули в проблемы восемь человек
Система «112» заработала на всей территории Красноярского края
В Дивногорске украли сделанную ребенком птичью кормушку
В Красноярске на только что отремонтированной набережной сломались качели
В Красноярском крае коллектив больницы собирает подписи против назначенного главврача
Введенный после прорыва дамбы режим ЧС сняли в Красноярском крае
Как если бы все человечество сделало селфи. Красноярцев приглашают на уникальную выставку
Выходные Красноярск проживет под черным небом