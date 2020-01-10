Индексация пенсий в Красноярском крае в 2020 году: все кто получает меньше 10 тыс. рублей получат доплаты

Власти Красноярского края с 1 января 2020 года утвердили прожиточный минимум для проживающих в регионе пенсионеров в размере 10 тысяч 39 рублей. Это больше, чем установлено на федеральном уровне (9 тысяч 311 рублей). Поэтому в 2020 году красноярские пенсионеры с низкими доходами будут получать специальные социальные выплаты.

- Если суммарный доход неработающего пенсионера (пенсия и дополнительные социальные выплаты) составляет менее 10 тысяч 39 рублей, ему устанавливается региональная социальная доплата, которая будет производиться одновременно с выплатой основной пенсии, - сообщила на официальном портале местных органов власти министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Доплата к пенсии предоставляется в заявительном порядке. Если пенсионер не успел до 1 января 2020 году обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства, у него есть возможность сделать это в течение следующих шести месяцев. Тогда краевая доплата будет назначена «задним числом» и пересчитана с 1 января 2020 года.

- Для пенсионеров, которые в силу ряда обстоятельств не смогут самостоятельно прийти в учреждения социальной защиты населения, будет организована подача заявлений через социальных работников на дому, - уточнила Ирина Пастухова.

Пенсионерам, проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания, необходимо обращаться в территориальные органы социальной защиты населения через администрацию дома престарелых. Детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца, региональная социальная доплата к пенсии устанавливается автоматически.

Правительство Красноярского края ожидает, что в регионе за такой доплатой к пенсии обратится порядка 107 тысяч человек. В федеральном и краевом бюджете на эти цели предусмотрено 3,3 млрд рублей.

Также с 1 января 2020 года в России на 6,6% увеличился размер страховых пенсий. В Красноярском крае с учетом региональных надбавок (районный, сельский и северный коэффициенты) размер страховой пенсии по старости в среднем вырастет примерно на 1 тысячу рублей, до 17 тысяч 61 рубля.

В региональном отделении Пенсионного фонда РФ (ПФР) особо подчеркнули, что перерасчет будет проводиться индивидуально по каждому человеку и завит от накопленных им в течение трудовой жизни пенсионных прав.

Как сообщается на официальном сайте ПФР, индексация государственных пенсий планируется с 1 апреля 2020 года. Размер повышения пока неустановлен.

Работающие пенсионеры получат прибавку с августа 2020 года, когда будет проведен перерасчет за трудовой стаж, полученный в 2019 году. Величина доплаты зависит от количества пенсионных баллов, заработанных гражданином в прошедшем году.

КОНКРЕТНО

Вопросы о региональной социальной доплате к пенсии можно задать по единому справочному телефону министерства социальной политики Красноярского края: 8-800-350-20-50.

Горячая линия отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю - 8(391) 258-00-66