2019-12-27T14:49:18+03:00
Происшествия

Плавились ковры и жарились колбасы: в Абакане перед Новым годом сгорела крупная торговая база

Предприниматели приехали утром на работу, а попали на пепелище
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Накануне профессионального праздника пожарные в Абакане всю ночь тушили торговую базу. Фото: ГУ МЧС России по Республике ХакасияНакануне профессионального праздника пожарные в Абакане всю ночь тушили торговую базу. Фото: ГУ МЧС России по Республике Хакасия
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Жаркую вахту отстояли пожарные Абакана накануне своего профессионального праздника. 27 декабря, в 1:22 часа, поступил сигнал: горит продуктовая база на улице Хлебной. Это рядом с железнодорожным вокзалом. Причем горит – не то слово, полыхает, пламя видать во всей округе, а черный дым и вовсе поднимается в небо зловещей тенью. Решено было сразу направить туда усиленный отряд – 72 человека личного состава, 22 спецмашины.

Пожар на торговой базе в Абакане.Видео: ГУ МЧС по Хакасии

Поначалу думали, что пожар будет второго ранга сложности. Затем стало понятно, что дела куда серьезнее: горели потолочные перекрытия, утеплитель крыши, помещения изнутри – на общей площади 2000 квадратных метров. И запахи... представьте, что между собой чередуются павильоны с продуктами и промтоварами. Сначала горит рыбный магазин, потом мясная лавка и конфеты, и все это перебивает удушливая вонь от плавящихся синтетических ковров.

- Развитию пожара способствовало позднее обнаружение загорания, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск специалист пресс-службы ГУ МЧС по Республике Хакасия Екатерина Юрова. – Диспетчеру на пульт позвонили из вневедомственной охраны, а откуда к ним поступила информация, мы не выясняли. Может, при патрулировании территории увидели огонь, может, кто-то из ночных прохожих заметил пламя. Или работники железной дороги (совсем рядом вокзал).

Было странным (хотя это и к лучшему), что ночью на пожаре не было никого из предпринимателей, владельцев магазинов. Обычно люди сбегаются первыми, переживают, пытаются помочь. А тут – приехали утром на работу и попали на пепелище. Пожарные локализовали огонь почти в 4 часа утра и до полудня заливали все водой, чтобы наверняка уже ничего не загорелось заново. Владельцы, конечно, в шоке: что не сгорело, то замерзло в лед, на улице ведь минус 30.

Из 15 магазинов полностью уничтожены 4, частично – 3. Остальные пожарным удалось отстоять. Причины устанавливают дознаватели. Возможно, короткое замыкание. Либо кто-то оставил внутри павильона обогреватель (с вечера похолодало, а синоптики пугают своими морозными прогнозами). Поджог? Не исключено, но маловероятно.

По сумме ущерба пока цифр нет, владельцы подсчитывают. Беда - бедой: новый год на носу, обычно покупателей в это время много бывает, набирают не только продукты к празднику, но и вещи, одежду для подарков. А теперь ни выручки, ни товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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