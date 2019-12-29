2019-12-29T11:52:53+03:00
Общество

"Надо меньше пить!" - главный совет врачей накануне Нового года

В Минздраве РФ выяснили, что ежегодно пик смертности от алкоголя приходится на 1 января
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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До Нового года осталось два дняДо Нового года осталось два дняФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцы продолжают готовиться к Новому году. Готовят праздничный стол, закупают напитки и закуски. Но медики советуют быть осторожнее и не переусердствовать с алкоголем. Эксперты Московского Научно-исследовательского Института психиатрии Минздрава РФ поделились статистикой – на какие периоды в году приходится больше всего смертей от алкоголя. По данным исследования пики смертности приходятся на праздники.

Самый опасный день - 1 января

Самый опасный день - 1 января

Специалисты в области проблем алкогольной смертности выделяют 5 наиболее опасных дней в году: 1 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая. Но 1 января – лидер по смертям, связанным с алкоголем. В среднем, с 1 по 17 января в России дополнительно погибает около 9 тысяч человек: 7 тысяч мужчин и 2 тысячи женщин.

Напомним, в начале декабря 2019 г. статистики сообщили, Красноярский край занял 49 место в рейтинге отсутствия у горожан вредных привычек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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