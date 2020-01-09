Улыбающийся волк и ирбис из Саяно-Шушенского заповедника победили в национальном фотоконкурсе

Как вам такой волк? Не кажется ли вам, что он улыбается? Смотрит прямо в камеру и мило позирует, даже не скажешь, что он – гроза обитателей сибирских лесов. Фотография была сделана в конце ноября 2018 года при помощи фотоловушки, установленной на территории Саяно-Шушенского заповедника. А вот другое фото, на нем редчайшее, исчезающее животное – ирбис. Позади него – глубокое ущелье Енисея, с кромкой снега у берегов. Она была сделана 28 мая 2019 года. Величественный хищник сосредоточенно смотрит в сторону, не обращая внимания на фотокамеру.

Эти две фотографии участвовали в национальном конкурсе под названием «Фотоловушка-2019», который на днях подвел свои итоги. Проходил он с 9 сентября по 25 декабря 2019 года, а участвовали в нем российские природоведческие организации, целью деятельности которых является сохранение и изучение животного мира в условиях дикой природы. Они выставили на конкурс уникальные изображения представителей фауны, полученные с помощью фотоловушек.

А это тот самый снежный барс. Фото: пресс-служба заповедника

Заповедник «Саяно-Шушенский» участвовал в пяти номинациях: «Кошачьи», «Хищники», «Копытные», «Видеоролик» и «Другие животные, птицы». Победителями в двух из этих номинаций и стали работы под названием «Волк-улыбака» и «Ирбис саянский».

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Саяно-Шушенского заповедника, экспертный совет, который подводил итоги конкурса, обращал внимание на качество материалов, на их эстетическую и научную ценность. А также количество голосов, которые собрали фотоработы на официальном сайте конкурса www.конкурс-фотоловушка.рф. К слову, на этом сайте за 5 лет, как существует конкурс, было загружено около 5000 фотографий со всей страны, сделанных при помощи лесных камер.

Добавим, что церемония награждения пройдет 17 января в Москве.