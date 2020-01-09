Голландец неудачно скатился с красноярской горки и попал в краевую больницу

В прошедшие каникулы на красноярских елках был аншлаг. Теплая погода, плюс праздничное настроение – взрослые не отставали от детей и с удовольствием катались с горок. Смех, крик, толкотня, все довольны.

Одна красноярская семья позвала в ледовый городок своего гостя из далеких Нидерландов. Молодой человек приехал провести время с родственниками своей русской жены и просто не смог отказать себе в удовольствии познакомиться поближе с народной забавой. К тому же голландцу очень понравился снег. Нельзя сказать, что он никогда его не видел вживую, ведь у них там время от времени тоже зима случается. Но здесь, в Красноярске, количество снега его просто поразило.

- Голландец в очередной раз скатился с горки и – неудачно, получил травму внутренних органов. К счастью, удалось обойтись без операции: наши мастера пролечили европейского гостя консервативно и выписали. Он еще успеет насладиться сибирской зимой, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевой больнице.

Специалисты медучреждения говорят: в новогодние каникулы к ним традиционно возрастает поток пострадавших во время веселья. Причем привозят не только тех, кто неудачно приземлился во время катания с горок или на коньках. Много и криминальных травм, полученных вследствие драки. Например, в первую неделю нового года в краевую поступили более 50 человек, причем половина из них – в первые же сутки.

Как же избежать неприятностей в рождественские каникулы? - Отдыхать нужно активно, но с умом, - считает заведующий приемным отделением ККБ Максим Суворов. – Уезжайте лучше подальше от города, на горнолыжные трассы – там безопаснее и пьют люди меньше.

А челюстно-лицевой хирург Андрей Симонов добавляет:

- В деревню езжайте и на базы отдыха. Спуск с горы на сноуборде менее опасен, чем прогулка по ночному Красноярску.