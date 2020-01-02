«Это вам не с горки скатиться!»: в Красноярске экстремалы прыгнули с парашютами с 24-го этажа высотки

Обычно на новый год все идут кататься с горок - плюшки, санки, ледянки в Красноярске на елках разлетаются в прокатах, как горячие пирожки. Но не всем хватает адреналина на горках. Два экстремала из Красноярска новый год начали полетом с... 24-го этажа многоэтажки. Любителей блейд-раннинга сняли на видео случайные очевидцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/752934" frameborder="0"></iframe> Экстремальные прыжки с многоэтажки.Видео: ТВК

Произошло все 1 января днем, в микрорайоне Белые Росы. Ребята поднялись на общий балкон многоэтажки. Этажом ниже стояли две девушки - делали селфи на фоне острова Отдыха. Но им повезло снять себя и на фоне пролетающих мимо парашютов. Сначала один прыгун забрался на перила балкона, долго примерялся, собирался с духом и, в итоге, сиганул. За ним и второй экстремал, уже долго не раздумывая, прыгнул. Высота здесь, к слому, чуть больше 70 метров - негусто для пыжка с парашютом. Риск велик.

Высота чуть больше 70 метров Фото: стопкадр с видео

Парашюты (у обоих экстремалов «крыло» - подходят для прыжков с малой высоты), к счастью, благополучно раскрылись. И парни приземлились на небольшом пятачке земли в районе рыбной фермы на острове Отдыха. Еще чуть-чуть и могли бы попасть в ледяной Енисей.

- Наверняка малолетки резвятся. Это же не с горки скатиться. А если бы парашюты не раскрылись? - рассуждают в соцсетях красноярцы. - Тогда начало года было бы концом заодно.

Вообще, блейд-раннинг (прыжки с небольшой высоты с длинным пролетом над землей - прим. Ред) в Красноярске не такая уж большая редкость: прыгают с недостроенных многоэтажек и даже со стрелы строительного крана. Пока летальных исходов не было. Экстремалам повезло и на этот раз.

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