Под шквалистым ветром занесенные снегом: в Норильске пассажиры маршрутки попали в шторм

Пассажиры маршрутки №35 в Норильске почти час провели в заснеженном салоне, продуваемом шквалистым ветром, в ожидании помощи. ЧП произошло 30 декабря. Видео злополучной поездки участники событий опубликовали в канун Нового года в соцсетях.

С первых минут записи становится понятно, что это приключение могли выдержать только настоящие сибиряки. В заснеженном салоне никакой паники. Люди терпеливо сидят на своих местах и ждут, когда им помогут. Сами они в это время уже напоминают сугроб – все в снегу от макушки до пяток. Дискомфорта добавляет еще и ледяной ветер, пронизывающий насквозь.

«30 декабря, 35 маршрут. Стоим на Далдыкане (река в Норильске – прим. Ред.). О, ветер со снегом в лицо. И ничего уже не делают уже больше получаса. В таких условиях люди ждут непонятно чего», - комментирует автор записи за кадром.

Люди попали в шторм в Норильске.Новости Норильска

Но почему пассажиры ничего не делают, чтобы улучшить свои условия? Например, могли бы закрыть окно, люк. Такие вопросы задают сейчас некоторые пользователи соцсетей. А им отвечают:

«До этого произошла авария, возможно стекло разбилось, вот вам и снег в салоне».

«Что за паника? Стандартная ситуация в Норильске».

«Людям просто невозможно даже представить такой вот климат-контроль в автобусе. И то, что в автобусе очень даже хорошо, в сравнении с улицей».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, причиной случившегося на самом деле стало ДТП. Вот только был ли автобус участником аварии или просто встал из-за дорожного происшествия в пробку, точной информации нет. В конечном итоге дорожные полицейские помогли эвакуировать транспорт участников аварии. И все добрались до пункта назначения.

Дорожные полицейские контролируют ситуацию на дорогахФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Добавим, что сейчас на Севере Красноярского края действительно сложные погодные условия. На сайте МЧС региона опубликована информация, что на Таймыре 30 и 31 декабря будет дуть сильный ветер, местами до 27 метров в секунду, метель. В связи с этим дорожные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на автодороге Дудинка-Алыкель. Госавтоинспекторы призывают северян быть более бдительными на дорогах.

- В условиях недостаточной видимости очень сложно заметить пешехода или другой автомобиль, - предупредили в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю. - А потому скорость должна быть такой, чтобы водитель сумел отреагировать на изменившуюся дорожную ситуацию. Пешеходам быть особенно бдительными не только при переходе проезжей части, но и во дворах и возле зданий и объектов!