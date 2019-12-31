2019-12-31T12:15:47+03:00
Происшествия

Под шквалистым ветром занесенные снегом: в Норильске пассажиры маршрутки попали в шторм

Более получаса люди провели в экстремальных условиях [видео]
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Пассажиров замело снегом Фото: СоцсетиПассажиров замело снегом Фото: Соцсети
Изменить размер текста:

Пассажиры маршрутки №35 в Норильске почти час провели в заснеженном салоне, продуваемом шквалистым ветром, в ожидании помощи. ЧП произошло 30 декабря. Видео злополучной поездки участники событий опубликовали в канун Нового года в соцсетях.

С первых минут записи становится понятно, что это приключение могли выдержать только настоящие сибиряки. В заснеженном салоне никакой паники. Люди терпеливо сидят на своих местах и ждут, когда им помогут. Сами они в это время уже напоминают сугроб – все в снегу от макушки до пяток. Дискомфорта добавляет еще и ледяной ветер, пронизывающий насквозь.

«30 декабря, 35 маршрут. Стоим на Далдыкане (река в Норильске – прим. Ред.). О, ветер со снегом в лицо. И ничего уже не делают уже больше получаса. В таких условиях люди ждут непонятно чего», - комментирует автор записи за кадром.

Люди попали в шторм в Норильске.Новости Норильска

Но почему пассажиры ничего не делают, чтобы улучшить свои условия? Например, могли бы закрыть окно, люк. Такие вопросы задают сейчас некоторые пользователи соцсетей. А им отвечают:

«До этого произошла авария, возможно стекло разбилось, вот вам и снег в салоне».

«Что за паника? Стандартная ситуация в Норильске».

«Людям просто невозможно даже представить такой вот климат-контроль в автобусе. И то, что в автобусе очень даже хорошо, в сравнении с улицей».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, причиной случившегося на самом деле стало ДТП. Вот только был ли автобус участником аварии или просто встал из-за дорожного происшествия в пробку, точной информации нет. В конечном итоге дорожные полицейские помогли эвакуировать транспорт участников аварии. И все добрались до пункта назначения.

Дорожные полицейские контролируют ситуацию на дорогах Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Дорожные полицейские контролируют ситуацию на дорогахФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Добавим, что сейчас на Севере Красноярского края действительно сложные погодные условия. На сайте МЧС региона опубликована информация, что на Таймыре 30 и 31 декабря будет дуть сильный ветер, местами до 27 метров в секунду, метель. В связи с этим дорожные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на автодороге Дудинка-Алыкель. Госавтоинспекторы призывают северян быть более бдительными на дорогах.

- В условиях недостаточной видимости очень сложно заметить пешехода или другой автомобиль, - предупредили в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю. - А потому скорость должна быть такой, чтобы водитель сумел отреагировать на изменившуюся дорожную ситуацию. Пешеходам быть особенно бдительными не только при переходе проезжей части, но и во дворах и возле зданий и объектов!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Красноярские полицейские помогли двум водителям, замерзающим на федеральной трассе
Два человека погибли в страшной аварии на трассе в Красноярском крае
31 декабря в Красноярске ожидается пиковое потребление холодной воды
Митрополит Пантелеимон поздравил красноярцев с Новым годом
Не запивайте оливье газировкой! Красноярцам рассказали, как встретить Новый год без последствий
31 декабря в Солнечном отключили воду и тепло
8-летняя девочка ушла из дома и пропала в Красноярском крае
«Тойоту» занесло прямо на пешехода на скользкой дороге в Красноярске
11-летняя девочка стала жертвой педофила в Красноярском крае
Волшебная арифметика. Купивший себе Крузер за 3 млн, а заработавший в шесть раз меньше экс-глава горсовета пойдет под суд
Что изменится для финансов красноярцев в 2020 году
Замглавы судебных приставов по Красноярскому краю осудили за канцелярию
Тепло и снежно: прогноз погоды на Новый год 2020 и каникулы в Красноярске
Лицо со шрамами. В Красноярском крае разыскивают подозреваемого в развращении малолетней
ВТБ одобрил заявки на 1 млрд рублей по дальневосточной ипотеке
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» помогут социальным предпринимателям найти инвесторов
Пассажирка отсудила 40 тысяч рублей после падения в салоне автобуса
После жалоб красноярца убирают свалку в 10 тысяч кубометров в Свердловском районе
Красноярский Фредди Меркьюри на такси попал в ДТП: водитель погиб
Полицейские отогрели замерзшего в -30 на трассе дальнобойщика и его грузовик
Мошенницы «сняли порчу» и 770 тысяч рублей у жительницы Красноярска
«В «дурку» увезут тебя и обколят уколами!» Воспитатели в санатории бьют и унижают детей
Неизвестный от имени директора компании скрыл 20 миллионов налогов в Красноярском крае
В Красноярске благоустроенная улица Глинки стала лидером рейтинга лучших дорог
В Канске при пожаре в частном доме обнаружили тело человека