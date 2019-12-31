Новогодний ажиотаж 2020: что покупают красноярцы?

Торговые центры, ярмарки, улицы - накануне Нового года праздничная атмосфера, кажется, охватила весь Красноярск. Подготовка идет полным ходом. Складывается впечатление, что красноярцы ждали именно последних дней, чтобы пройтись по магазинам.Тратят, по-прежнему, немало, но вот подходить к тратам стали рациональней.

Ананас – не наш фрукт!

В продуктовых магазинах – ажиотаж. Покупателей около каждого отдела – не протолкнуться. Видно, что в сетях добавили персонал, но по виду - это стажеры: очень молодые ребята и совсем не знают, что - где в магазине находится. В этом году люди, в основном, практично подходят к выбору продуктов к Новогоднему столу. В корзинах красноярцев традиционный набор: шампанское, водка, икра, красная рыба, сыр, оливки, зеленый горошек и мандарины. А вот ананасы – не пользуются большим спросом.

- Возьмем ананас? - слышу разговор двух покупателей, по виду - взрослого сына и мамы.

- Да зачем он нужен, деньги тратить! – отвечает женщина. - Это написано, что он стоит 99, а вытягивает он рублей на 300! Да и кислые они, зрелые же к нам никто не отправит, испортятся по дороге. А зелень за такие деньги – вообще не хочется. Тем более, ананасы – не наша традиция, давай мандарины возьмем, без них Новый год то не наступит.

Полотенца и гирлянды – лидеры спроса

Пока одни закупаются продуктами, другие ищут, что подарить близким. За пару дней до Нового года в больших торговых центрах полно покупателей. Самыми популярыми среди новогодних покупок стали полезные товары с изображением крысы – полотенца, кухонная утварь, а также подарочные косметические наборы. Также хорошо расходятся гирлянды, кстати, возможно это потому, что большинство дешевых гирлянд через год просто не работает. А вот сувениры в этом году народ не привлекают.

Полотенца и гирлянды – лидеры спроса .Фото: Мария ЛЕНЦ

- Люди наконец-то усвоили аксиому: не дари людям то, что не хочешь, чтобы подарили тебе, - комментирует Елена, продавец магазина. – Со свечками, статуэтками и другими сувенирами всегда одна проблема: куда их деть? Не всегда для них находится место в наших квартирах.

Фантазии не хватает

В больших магазинах парфюмерии и косметики покупатели в основном скапливаются у кассы. В самих торговых залах даже 30-31 декабря можно насчитать три - четыре человека. А разгадка проста: люди предпочитают не заморачиваться с подарками и просто покупают сертификаты. Но это тоже балл в копилку рациональности – с выбором косметики, а тем более парфюма, даже для близких людей, сложно угадать.

А многие магазины и салоны красоты пошли еще дальше – например, для покупки подарочных сертификатов на спа-процедуру или набор инструментов не нужно никуда ходить – вам бесплатно привезут сертификат.

- Наши курьеры в последнюю неделю перед новым годом работают с раннего утра и до поздней ночи без выходных и перерывов, - говорит Оксана, владелица спа-салона. - Притом, что в течение года услуга доставки подарочных карт не пользуется большим спросом. Но мы понимаем занятость горожан, особенно в предпраздничные дни и делаем все для удобства наших клиентов.

Но каким бы ни был подарок, нужно помнить одно: важно встретить Новый год в хорошем настроении. А его нельзя нигде купить, а можно только создать.