2019-12-30T06:21:46+03:00
Дом. Семья

Замерзает, но с места не уходит. Сибирский Хатико три месяца ждет на трассе разбившегося в ДТП хозяина

В Красноярском крае, неподалеку от Канска, собака держит вахту в ожидании своего человека
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ждет хозяина Фото: ЧП-КанскЖдет хозяина Фото: ЧП-Канск
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Этот пес сам белый, как снег. Почти сливается с сугробами по дороге в Канск (Красноярский край). Заметили его три месяца назад дал нобойщики. Сидел на трассе возле поселка Кускун и в тепло, и когда ударили 30-градусные морозы. Водители говорят: песик замерзает, лапы поджимает, но не уходит - держиит вахту.

- Мы хотели приманить его едой, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Николай, один из водителей, который видел пса. - Но он в руки не идет ни в какую. Видно, что голодный, но убегает. Боится.

Объявление и еда для верного пса Фото: ЧП-Канск

Объявление и еда для верного пса Фото: ЧП-Канск

И дальнобойщики, и волонтеры-зоозащитники строят версии, откуда взялась собака, и кто мог ее оставить на трассе. По одной из них: песика оставил хозяин, и теперь четвероногий ждет. А собачья верность - она такая: ведь с места не сдвинется, только будет с тоской провожать проносящиеся мимо грузовики. Есть у зооволонтеров и еще одна догадка: несколько месяцев назад на этом участке дороги произошло ДТП - разбилась семья. Как раз в это время и появился пес с белой шерстью.

Пес сидит в любую погоду Фото: ЧП-Канск

Пес сидит в любую погоду Фото: ЧП-Канск

- Может, ждет разбившегося в ДТП хозяина, - предполагают жители Канска. - В любом случае, надо спасать.

Волонтеры собираются использовать снотворное, чтобы забрать песика с дороги и отдать в тепло - на передержку или новым хозяевам. Пока неизвестно, сработает ли это. А водители продолжают оставлять песику в специальной миске мясо и кости, солому уложили для него и что-то вроде будки, даже объявление установили, что Хатико ждет...

ИСТОЧНИК KP.RU

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