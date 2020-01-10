Убийцу сестры выдал детектор лжи. Родной брат надругался над 14-летней девочкой и задушил ее скотчем

Этот дикий случай произошел в поселке Березовка Красноярского края. 25-летний мужчина зверски расправился с родной сестрой-подростком: надругался, задушил скотчем и залил в бетон, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Преступление смогли раскрыть только через десять лет. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, изверг выдал себя сам – на детекторе лжи.

14-летняя девушка (имя ее мы не можем назвать по этическим соображениям) пропала еще в июне 2010 года. После того, как побывала на вечеринке у дома родного брата. Выпили, зашли в прихожую… Больше подростка живым не видели.

- Она была из скромной семьи, отец и мать жили небогато, - делятся местные. – Ну, было дело, вроде уходила из дома. Но ничего такого за ней не водилось. А мужик этот, ее родной брат, но только по отцу, не по матери.

Когда девушка пропала, было возбуждено уголовное дело. Но только розыскное, не об убийстве. Поговаривали, «потеряшку» видели на железнодорожной станции, кому-то звонила. Вот и спустили все на тормозах, того же брата никуда не вызывали.

А недавно дело сдвинулось с мертвой точки. Следователи вернулись к материалам прошлых лет. И один из них – этот. Выяснилось, что последний, с кем общалась девушка, был ее брат. Поехали к нему, а он задергался. Да и вообще мутный тип, говорят в поселке, наркоман, с неизлечимой болезнью.

Чудовищное преступление удалось раскрыть спустя почти десять лет.Фото: Мария ЛЕНЦ

Предложили пройти полиграф. И детектор показал: мужчина что-то скрывает. С ним начали работать оперативники. Поначалу отпирался, а потом выдал: да, это он: «Придушил, изнасиловал, а потом выбросил в торфяную яму под Березовкой». Но было очевидно: и это тоже ложь.

А нет тела – как докажешь вину? Решили обследовать тот самый дом. И сразу обнаружили – подполье было залито бетоном. Кто так делает в деревнях? Привезли георадар, и оказалось: под бетоном копалась земля, там есть пустоты. Начали копать – и на глубине двух метров обнаружили то, что осталось от девочки.

- А он в том доме уже не жил, за это время успел жениться, - рассказывают в Березовке. – Там поселились его мать и сестра. Когда они узнали, что ходили чуть ли не по костям, были в таком шоке!

Вот предварительная версия следователей: зайдя в дом, мужчина надругался над сестрой. Потом перемотал ее тело скотчем, даже рот. Поэтому она задохнулась. Дальше он вырыл в подполье яму, спрятал там труп и залил бетоном. И жил себе спокойно 10 лет...

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