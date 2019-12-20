Пока идут старинные часы. Коллекционер сохранил раритетные церковные часы 1856 года

Денис Злобин живет с женой и матерью в небольшом селе Лугавское (60 километров от Абакана, Хакасия). В обычном частном доме у Злобиных две комнаты занимают разные часы – с боем, перезвоном, будильники, с кукушкой, лошадьми, змеями и дятлами. Целое царство времени, к которому сам Денис относится, как и любой коллекционер, затаив дыхание, - с почтением, как к живому существу. Сейчас Денису Злобину 43 года. Больше половины своей жизни он собирает часы: поначалу просто чинил те, что «ранили» люди, теперь – у него 510 собственных «ходиков». А несколько лет назад появилось и сердце коллекции – старинные часы из церкви, разрушенной когда-то большевиками…

Коллекционер говорит, что время - живое, а ход часов - музыка ВселеннойФото: Александр КОЛБАСОВ

Вселенной маленький оркестрик

- Я начал собирать коллекцию в 1995 году, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Денис. – А часами интересуюсь с детства. У Бабушки были, знаете, с кукушкой – в советское время в деревнях у многих такие висели. В детстве мне казалось, что это какое-то волшебство: птичка выскакивает в определенное время – решил узнать, как это волшебство устроено. Потом начал чинить часы – стрелки приклеивал, в механизме ковырялся. Сейчас о своих часах знаю, пожалуй, все. Собираю иногда из разных деталей.

Самые молоды е часы в коллекции Денису подарили в прошлом году, они китайскиеФото: Александр КОЛБАСОВ

Живет Денис с женой и мамой. Небогато живут, в основном выручает свое хозяйство – поросята да куры. Местные все про страсть Злобина знают, иногда к нему приводят на экскурсии ребятишек.

- После детей, правда, ча

Иногда к Денису Злобину приходят на экскурсию ребятишки из местного детсадаФото: Александр КОЛБАСОВ

сы приходится расставлять по местам, приводить стрелки в порядок – они же все потрогать хотят, изучить. Дети есть дети, - улыбается Денис. – Я и сам иногда до сих пор чувствую себя ребенком, когда, засыпая, слышу, как они у меня тикают в соседней комнате. Кажется, что это музыка Вселенной – такой маленький оркестрик играет. Ведь у каждых часов своя мелодия, свой характер. Это словами не объяснишь, тут чувствовать надо.

Собирать коллекцию Денис Злобин начал больше 20 лет назадФото: Александр КОЛБАСОВ

Сказка о найденном времени

Сердце коллекции Дениса Злобина – церковные часы. Когда-то они отсчитывали время в церкви Святой Живоначальной Троицы, которую построили в Лугавском 1856 году. Служили они исправно, пока после 1917 года большевики не разрушили храм. Часы удалось спасти семье Вильнер – потомки известного в Сибири купца, который жил неподалеку, в Минусинске. В городке и по сей день стоит Дом Вильнера – объект культурного наследия, выполненный в стиле сибирского барокко. Сергей Вильнер сейчас живет в Лугавском, он и передал Злобину эти часы.

Часы в доме у Дениса занимают две комнаты - от пола до потолкаФото: Александр КОЛБАСОВ

- Красивейшие. Я у Сергея спросил, почему отдает. А он говорит: «Возьми их себе: хорошие часы, но слишком шумные». Вот так они у меня появились. Еще есть морские часы – их мне моряки подарили, сняли их с корабля, который отслужил свое. Но частичка его жива – отсчитывает минуты и секунды. Тяжелые часы.

Засыпая, Денис слышит музыку своих часовФото: Александр КОЛБАСОВ

- Уход много времени занимает?

- Да, надо смазать механизм, проверить работу. Иногда что-то исправить или починить. Я ведь любые механические часы могу починить. Одно грустно: сейчас это мало кому нужно. Дети все в гаджетах сутками, да и взрослые тоже. А жаль. Время – оно ведь живое.