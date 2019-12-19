Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь 31 декабря 2019-2020 года в Красноярске
Большая концертно-развлекательная программа на острове Татышева в новогоднюю ночь 2019-2020 года пройдет с 23.00 до 3.00. Организаторы обещают много песен, танцев, конкурсов, живой музыки и даже караоке.
В 23.50 на большом экране покажут праздничное видеообращение мэра Красноярска Сергея Еремина и новогоднее поздравление президента России Владимира Путина. После боя курантов праздничную эстафету подхватят Дед Мороз и Снегурочка. Точку в новогодних торжествах в Татышев-парке поставит большой фейерверк.
Автобусы в Красноярске в новогоднюю ночь будут ходить с 22.30 до 4.00 утра по специальным маршрутам, сформированным таким образом, чтобы доставить горожан с острова Татышева максимально близко к месту жительства в любой точке города.
В настоящее время «КП в Красноярске» известно о следующих новогодних автобусных маршрутах:
№ 2а – автовокзал «Восточный» - остров Татышев
№ 6а – Столовая (улица Тимошенкова) – Татышев
№ 7а – микрорайон Северный - ДК Кировский
№ 32а – 3-я Дальневосточная – Татышев
№ 50а – Турбаза – Татышев
№ 52а – Мясокомбинат – Татышев
№ 53а – Ветлужанка – Татышев
№ 68а – СФУ – Татышев
№ 61а – Солнечный – Татышев
№ 63а – Академгородок – Татышев
№ 71а – поселок ГЭС – Татышев
№ 74а – Кардиоцентр – Татышев
№ 94а – ЛДК – Татышев
№ 95а – Автостоянка (Борисевича) – Татышев
№ 98а – Спортзал – Татышев
Точное расписание движения автобусов, которые будут работать в Красноярске в новогоднюю ночь, городской департамент транспорта сформирует до 23 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU
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