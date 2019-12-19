Губернатор Красноярского края прокомментировал вопрос Владимиру Путину об экологической обстановке в городе и крае

Вопрос, который 19 декабря на «Прямой линии» с президентом прозвучал относительно Красноярска, действительно один из самых актуальных. Правда, его задала журналист, которая сейчас живет в Петербурге, но сама она уроженка сибирского города (Екатерина Надольская, Russia-News). Масштаб лесных пожаров в 2019 году побил все рекорды, а дым от них добрался даже до Аляски. К дыму от пожаров добавляются выхлопы машин, промышленные выбросы. Что делать?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1896" height="996" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/750636" frameborder="0"></iframe> Вопрос про экологию Красноярска.

- Прежде всего, хотелось бы Вам сказать спасибо за Универсиаду, наши спортсмены потрясающие. Несмотря на всех недоброжелателей, которые про нас говорят сейчас, мы доказали, что самые лучшие. Но хотелось бы сказать про жизнь после Универсиады. Как вы знаете, Красноярский край входит сейчас в число самых загрязненных по качеству воздуха.

- Красноярск, не Красноярский край, - поправляет президент.

- Если летом люди задыхались от дыма, что шел от лесных пожаров, то весь год люди задыхаются от ядовитого смога. Может быть, вы тоже его чувствовали, когда были на Универсиаде. И знаете, что у нас много заводов в Красноярске находятся в черте города. И люди митингуют, пытаются сказать, что задыхаются, умирают. Строят уже третий онкоцентр в Красноярске, и власти как будто этого не видят. У меня вопрос: будут ли предприниматься какие-то меры, чтобы следующим летом этого ада не повторилось?

Екатерина Надольская спросила у президента об экологии Красноярска

- Да, действительно ситуация далека от благополучия. Что касается пожаров, их в этом году было много, в том числе это касается таких мест, это надо прямо сказать, где тушить их достаточно сложно. В одну сторону только на самолете 600 с лишним километров. Вы понимаете, что это такое? У нас территория такая. А дым идет оттуда, если роза ветров такая, что тащит его к крупным городам, с этим трудно что-то поделать.

Как правило, к сожалению, все эти пожары носят рукотворный характер. Это результат деятельности черных лесорубов или не черных, людей, которые считают, что нужно избавляться от отходов своего производства. Но и в быту люди часто занимаются тем, что жгут траву, листву и так далее. Нужно почаще и более целенаправленно работать с людьми на этот счет, чтобы не допускать ничего подобного. Конечно, нужно совершенствовать систему лесоохраны, мы сейчас это будем делать – на федеральный уровень переводить ряд полномочий. Это касается, прежде всего, авиационной лесоохраны, контроля, лесоустроительных работ. Эти функции будут возвращены на федеральный уровень.

Теперь по поводу экологической проблемы. Вы знаете, у нас принят закон о внедрении современных наилучших доступных технологий. И на первом этапе 300 предприятий, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду, должны принять программы реновации. Эта работа идет.

12 предприятий уже защитили свои программы. Их работа в этом отношении признана соответствующей предъявляемым требованиям. Но этого недостаточно. Конечно, работа будет продолжаться и по другим 300 крупнейшим эмитентам. А по городам, в которых наиболее неблагоприятная ситуация, в том числе по Красноярску, приняты отдельные программы. Там представители промышленности должны будут защитить планы своего развития.

И руководители регионов должны будут соответствующим образом поработать. Такие планы должны быть и по Красноярску. Я хочу вас заверить, что мы не оставим этот вопрос, будем напряженно над ним работать. Это одна из приоритетных задач в ближайшие годы для нашей страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Усс, губернатор Красноярского края, прокомментировал «Комсомольской правде-Красноярск ситуацию с экологической обстановкой в регионе:

- Проблема экологии действительно очень остро стоит в Красноярском крае. Проблемы эти копились даже не годами, а десятилетиями. И не случайно полтора года назад во время пребывания в Красноярском крае президент говорил об этом. И вообще говоря, проект, касающийся 12 городов, стартовал именно в Красноярске. В последние годы в крае ведется большая работа – и это не фигура речи, это действительно так. Внедряется целый комплекс мер для того, чтобы ситуацию исправить. Хотя совершенно очевидно, что какого-то сиюминутного эффекта здесь ждать не следует. Прежде всего, сделан очень серьезный шаг в развитии системы мониторинга, и считаем, что эта система является у нас одной из самых современных в стране. Сейчас мы четко видим карту загрязнений и источники. Идет модернизация технологий, оборудования на красноярских предприятиях в черте города. И в наступающем году должна быть достроена высокая дымовая труба на ТЭЦ-1, которая также сыграет роль в снижении нагрузки на экологию. Дадут свой эффект и закрытия малых котельных – это тоже особая тема. И сегодня, кстати говоря, завершилась прокладка тепловой магистрали через Николаевский мост, что является необходимой предпосылкой для закрытия более 30 малоэффективных котельных. Отдельный вопрос – снос ветхого жилья с печным отоплением, которого довольно много в городе. В том числе и в центре. Ну, и, естественно, транспорт. По данным наших исследователей, именно транспорт дает до 40 процентов всех выбросов.

Александр Усс об экологии региона 00:00 00:00

Мы настраиваем систему управления дорожным движением, меняем старые автобусы на новые, классом не ниже «Евро-4». Коммерческими перевозчиками сегодня приобретено более 200 единиц такого современного общественного транспорта. Красноярский метрополитен вошел в национальный проект – об этом тоже упомянул президент. В настоящий момент ведется актуализация этого проекта – он довольно старый, ему больше 30 лет. И мы надеемся, что в наступающем году мы получим современный проект, который начнем воплощать в жизнь.

Александр Усс, губернатор Красноярского края

КСТАТИ

Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела российского отделения «Гринпис»:

- В ответе президента прозвучало много важных вещей, касающихся одного, – того, что пожары имеют рукотворный характер: черные лесорубы, поджоги, сжигание порубочных остатков легальными лесопользователями. И это важно. Потому что без понимания этого на самом высоком уровне очень трудно хоть сколько-нибудь продвинуться в борьбе с пожарами. Если все пожары списывать только на естественные причины – грозы, жару, очень трудно что-то делать. В своем ответе президент подчеркивает и значимость того, что климат меняется, и в этих условиях мы, люди, устраиваем много пожаров. Да, есть удаленные пожары в зонах контроля, но есть и те, до которых можно добраться. С моей точки зрения, акцент все же нужно сделать на последних. Что касается мер, которые предпринимаются, то подъем на федеральный уровень вопросов лесоустройства, авиационного тушения и контроля, с одной стороны, это хорошо. Но важно понимать, что в вопросах раннего обнаружения лесного пожара важную роль играют регионы. И желательно, чтобы они получали достаточное финансирование, тогда совместная работа даст нужный эффект.