Красноярск начал платить «коммуналку» без посредников
О прямых платежах за коммунальные услуги рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Красноярск (107,1 FM)» директор теплосбытового подразделения Сибирской генерирующей компании в Красноярском крае Константин Бородин.
Традиционно СГК заключала договоры на коммунальные услуги с ТСЖ или управляющими компаниями. В 2019 году СГК начала массовую кампанию по подписанию таких соглашений непосредственно с собственниками жилья.
Честная схема платежей
По мнению Константина Бородина, это «абсолютно честная и прозрачная схема».
- Мы четко понимаем - кто платит за поставленные ресурсы, а собственник жилья точно знает - заплаченные им деньги получил именно поставщик коммунальных услуг. При этом размер платежей не меняется, - сказал директор.
Квитанции за теплоснабжение в таких случаях присылает именно СГК. Для контроля за прохождением платежей можно использовать специальное мобильное приложение или личный кабинет на сайте sibgenco.ru. Если необходима личная консультация – нужно обратиться в любой из девяти офисов СГК в Красноярске.
Взаимная выгода прямых договоров
Компании-поставщику коммунальных услуг переход на прямые договоры выгоден.
- В 2018 году сбор платежей от населения за тепло составил 91%. В текущем году за счет массового переходы на прямые договоры сбор уже вырос до 98%. Очевидно, что у собственников жилья платежная дисциплина гораздо лучше. И еще один вопрос – где эти деньги были раньше, видимо не всегда управляющие компания перечисляли их ресурсникам в полном объёме - спрашивает Константин Бородин.
По словам Бородина, подписать прямой договор с СГК довольно просто - нужно только решение общего собрания жильцов.
Однако переход на прямые договоры может произойти и по инициативе ресурсоснабжающей организации, но это в том случае, если управляющая компания накопила большие долги за отопление, горячую и холодную воду.
Директор теплосбытовой компании предложил заинтересованным красноярцам зайти на сайт СГК, где размещена информация об управляющих компаниях, накопивших значительные долги по коммунальным платежам и только после этого принимать взвешенное решение.
Каждый платит за себя
Бородин особо подчеркнул, что после заключения прямого договора с СГК владельцам жилья не придется «гасить» долги своих управляющих компаний.
- Платить по таким долгам будут управляющие компании. Вам, в случае необходимости, нужно будет только предъявить квитанции, чтобы подтвердить своевременную оплату коммунальных платежей.
Только цифры
По данным на 1 декабря 2019 года прямые договоры с СГК на отопление и горячее водоснабжение заключили 201,2 тыс. красноярцев. Из них 81,9 тыс. человек должны за уже оказанные услуги более 2 тыс. рублей. Общая сумма долга по этим договорам - 624,8 млн рублей.
Общая сумма задолженности потребителей перед СГК в Красноярске составляет 4,47 млрд рублей, в том числе на долю ЖКХ и населения приходится 4,02 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU