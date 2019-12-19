Красноярск начал платить «коммуналку» без посредников

О прямых платежах за коммунальные услуги рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Красноярск (107,1 FM)» директор теплосбытового подразделения Сибирской генерирующей компании в Красноярском крае Константин Бородин.

Традиционно СГК заключала договоры на коммунальные услуги с ТСЖ или управляющими компаниями. В 2019 году СГК начала массовую кампанию по подписанию таких соглашений непосредственно с собственниками жилья.

Честная схема платежей

По мнению Константина Бородина, это «абсолютно честная и прозрачная схема».

- Мы четко понимаем - кто платит за поставленные ресурсы, а собственник жилья точно знает - заплаченные им деньги получил именно поставщик коммунальных услуг. При этом размер платежей не меняется, - сказал директор.

Квитанции за теплоснабжение в таких случаях присылает именно СГК. Для контроля за прохождением платежей можно использовать специальное мобильное приложение или личный кабинет на сайте sibgenco.ru. Если необходима личная консультация – нужно обратиться в любой из девяти офисов СГК в Красноярске.

Взаимная выгода прямых договоров

Компании-поставщику коммунальных услуг переход на прямые договоры выгоден.

- В 2018 году сбор платежей от населения за тепло составил 91%. В текущем году за счет массового переходы на прямые договоры сбор уже вырос до 98%. Очевидно, что у собственников жилья платежная дисциплина гораздо лучше. И еще один вопрос – где эти деньги были раньше, видимо не всегда управляющие компания перечисляли их ресурсникам в полном объёме - спрашивает Константин Бородин.

По словам Бородина, подписать прямой договор с СГК довольно просто - нужно только решение общего собрания жильцов.

Однако переход на прямые договоры может произойти и по инициативе ресурсоснабжающей организации, но это в том случае, если управляющая компания накопила большие долги за отопление, горячую и холодную воду.

Директор теплосбытовой компании предложил заинтересованным красноярцам зайти на сайт СГК, где размещена информация об управляющих компаниях, накопивших значительные долги по коммунальным платежам и только после этого принимать взвешенное решение.

Каждый платит за себя

Бородин особо подчеркнул, что после заключения прямого договора с СГК владельцам жилья не придется «гасить» долги своих управляющих компаний.

- Платить по таким долгам будут управляющие компании. Вам, в случае необходимости, нужно будет только предъявить квитанции, чтобы подтвердить своевременную оплату коммунальных платежей.

Только цифры

По данным на 1 декабря 2019 года прямые договоры с СГК на отопление и горячее водоснабжение заключили 201,2 тыс. красноярцев. Из них 81,9 тыс. человек должны за уже оказанные услуги более 2 тыс. рублей. Общая сумма долга по этим договорам - 624,8 млн рублей.

Общая сумма задолженности потребителей перед СГК в Красноярске составляет 4,47 млрд рублей, в том числе на долю ЖКХ и населения приходится 4,02 млрд рублей.