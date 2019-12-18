2019-12-18T13:28:15+03:00
Общество

Привычки водителей и пешеходов, которые всех раздражают

Мушкетерская парковка, душ из луж, игра в шашки…
Ася ЖУКОВА
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Привычки водителей и пешеходов, которые всех раздражают.Привычки водителей и пешеходов, которые всех раздражают.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Наглые гудки на светофоре, выброшенная в окно сигарета, четкий рэпчик из очередного «таза», знакомо? «Комсомолка» собрала привычки водителей, которые всех бесят. И заодно узнала: а как насчет пешеходов и велосипедистов, что раздражает в них?

Игра в шашки

На верхней строчке в рейтинге водительского возмущения – игра в шашки. Соседний ряд движется быстрее? Срочно туда. И там застряли, еле ползем? Мигом просимся обратно. «Что ты кружишь на скорости? Больше всех надо?» – живчиков на дороге клянет каждый первый. Результат такого мельтешения – заторы, в которые, понятно, попадает и шашечник. Но останавливает ли его это? Не дождетесь!

Из-за нарушителей всегда заторы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за нарушителей всегда заторы.Фото: Мария ЛЕНЦ

Мушкетерская парковка

Видели мем: «Я паркуюсь, как Боярский»? В октябре Mercedes народного артиста заметили оставленным на встречке в центре Питера. Разгорелся скандал, но оправдываться мушкетер не стал. А вскоре появилась версия: торопился в аптеку за лекарствами, вот и тормознул, где придется.

Да что там, мушкетерской парковкой грешит далеко не он один. Ставят машины вплотную к подъезду, на тротуарах, поперек пешеходной дорожки. А то занимают сразу парочку машиномест: «Чтобы точно не поцарапали!». Королей-оленей полно в любом дворе.

Поворачиваешь? Покажи!

А сколько ездят без поворотников. Стоишь на развилке, готовишься переходить – на горизонте появляется авто. И никакого тебе мигающего сигнала, поди догадайся, куда повернет.

Поворачиваешь? Покажи! Фото: Мария ЛЕНЦ

Поворачиваешь? Покажи!Фото: Мария ЛЕНЦ

«А зачем поворотник? – поражаются некоторые рулевые. – На дороге почти никого». Между тем водители обязаны показывать поворотниками ЛЮБОЙ маневр: поворот, перестроение. Так уж будьте добры, поверните рычажок! Иначе штраф.

Гудим или залипаем в телефоны

Раздражает, когда водители сигналят без причины (в пробке/на перекрестке) или, наоборот, залипают в телефонах.

- Первые перебдят, вторые недобдят, - пишут в соцсетях. - В итоге одни накаляют и без того напряженную обстановку, другие, напротив, витают в облаках, не следят за светофорами, дорогой. Как результат – опять заторы.

Одни гудят, другие залипают в телефон. Фото: Мария ЛЕНЦ

Одни гудят, другие залипают в телефон.Фото: Мария ЛЕНЦ

Кому душ из луж?

В межсезонье, когда дороги превращаются в реки, многие предпочитают пересекают их вплавь, да на скорости. Как следствие устраивают для пешеходов грязный душ.

- Первый шок был, когда я приехал в Японию: не успел подойти к пешеходному переходу, а меня уже водители пропускают, - рассказывает координатор регионального отделения ФАР Егор Фролов. - Второй: когда я приплыл оттуда обратно, и еще в порту меня окатил грязью КАМАЗ. Сразу стало понятно: я дома.

А КАК НАСЧЕТ ПЕШЕХОДОВ И ВЕЛОСИПЕДИСТОВ?

Переходим, где придется

Наблюдали такую картину: через широченную магистраль бодро вышагивает старушка? На красный, не по переходу, наперерез потоку машин. Причем еще и машет вскинутыми руками: пропустил бабушку, быстро!

- Девять жизней? – кипят водители, давая по тормозам. – Сохранилась что ли? А мы как же?

Понятно, у пешехода преимущество. Только не надо им злоупотреблять. Помните пословицу: «Пешеход, умирая на дороге, помни: ты был прав».

Внезапно тормозим или ускоряемся

Есть и такие, которые стартуют через дорогу (в положенном месте), как зайцы. Под девизом «внезапно осенило», не убедившись, что их увидели и остановились. Хотя водитель может, скажем, завершать маневр на желтый или попросту нарушать, что уж.

Фишка пешеходов: переходим, где угодно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Фишка пешеходов: переходим, где угодно.Фото: Мария ЛЕНЦ

Другая крайность: ползут по переходу, вперившись в смартфоны. Уже и красный для них загорелся, не замечают. «Речь тут, конечно, не о пожилых людях, детях или инвалидах, которых и подождать не грех, - бурчат автолюбители. – А остальным можно как-то побыстрее? Бесит!».

На первой космической

Велосипедисты – отдельная история. К «рогатым» сразу несколько претензий. Норовят проехать по тротуару, причем узкому, там, где два пешехода едва разойдутся. Вечно выныривают внезапно, без предупреждения, несутся на скорости.

К велосипедистам - свои претензии. Фото: ИВАНОВА Диана

К велосипедистам - свои претензии.Фото: ИВАНОВА Диана

- Ходим домой по довольно крутому спуску, идем себе с мужем, - делятся в соцсетях пешеходы. – И тут сверху на первой космической выруливает велосипедист. Проносится со свистом. И спустя секунду до нас доходит: шаг в сторону – и ты сбит! Кто им мешает хотя бы посигналить, издать какой-то звук? Беспредельщики…

А какие привычки водителей, пешеходов и велосипедистов раздражают вас?

ИСТОЧНИК KP.RU

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