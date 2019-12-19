Почему по статистике 1 января гибнет в восемь раз больше людей, чем в любой другой день

Невозможно сказать людям накануне Нового года – не пейте. Не послушаются! Поэтому мы пригласили в эфир радио «Комсомольская правда-Красноярск (101,7 FM)» специалиста: заместителя главного врача красноярского краевого наркологического диспансера Евгения Абакумова чтобы узнать - как же «не перейти черту»?

- То, что люди год от года больше пьют – миф, - считает Евгений Абакумов. - Последние четыре года в России идет снижение потребления алкоголя. В первую очередь, это связано с общей стабилизацией положения в обществе, в стране. И речь идет не о благосостоянии людей – хуже он стало или лучше. Главное - человек понимает свои перспективы. Это благотворно сказывается на самосознании людей и соответственно потребности в алкоголе,

И у молодежи, и у взрослых людей сейчас в приоритете карьера, работа, зарплата. Им просто не нужно пить, им это мешает, им завтра на работу. Здесь мы ориентируемся не только на официальную статистику продаж алкоголя. Любители самогона в конце концов тоже попадают к нам в диспансер.

- Считать ли алкоголиком того, кто, к примеру, пьет много пива? Или слабоалкогольных коктейлей? Есть ли вообще «пивной», «коньячный» или «коктейльный» алкоголизм.

- Алкоголизм – один! Все это разделение на виды – результат маркетинговых войн за рынки сбыта. Единственное - нужно разделять бытовое пьянство и алкоголизм. То, что у нас происходит на Новый год – это именно пьянство.

Алкоголизм – заболевание, система, которая работает уж по своим законам. Первый его признак - у человека меняется поведение. Теперь в его жизни все связано с алкоголем: на охоту - без выпивки не поеду, убраться дома - нальешь рюмочку, сделаю.

На этой стадии человек еще может остановиться. Гораздо опаснее следующий этап – когда наступает похмелье, абстиненция, аналог «ломки» у наркомана.

- Мозг привыкает к алкоголю, его успокаивающему, усыпляющему действию и в случае отмены начинается «голод». У человека отмечается нарушения сна – от тревожного сна до полной бессонницы, тремор - дрожание рук, других частей тела, как они говорят «живот дрожит», появляется чувство страха, тревоги, проявляется неспособность усидеть на одном месте. И если все эти признаки легко снимаются приемом новой дозы алкоголя, то это вторая стадия алкоголизма. Выйти из этой состояния самостоятельно крайне трудно.

С медицинской точки зрения, пьянство в течение суток – это еще не болезнь, но двое суток – уже диагноз.

- Новогодние праздники длятся почти две недели...

- Нормальный человек не может пить в течение 2-3 суток - продукты распада алкоголя ядовиты. Поэтому обычному, здоровому человеку после выпивки плохо: у него отравление и 50 грамм в этом случае не помогут – потом будет только хуже. Это как ударится лбом об стену, а потом ударится еще раз, но не так сильно. Вы и правда думаете, что вам это поможет? Проще перетерпеть. Что могу посоветовать накануне празднования Нового года? Пейте с умом. По чуть-чуть. И не все выходные дни подряд! Ходите с детьми на елки, в кино, займите время полезными и интересными делами.

По статистике первого января погибает в восемь раз больше людей, чем в обычный день. Не от болезни. А поскользнулся, попал в ДТП, упал с горки, зарезали в пьяной ссоре... Поэтому осторожно, берегите себя.