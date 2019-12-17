«Всегда мечтала стать моделью и это удалось»: африканка получила титул на конкурсе красоты «Королева Хакасии»

В Хакасии выбрали первую красавицу. За титул «Королевы Хакасии» боролись 15 красавиц, каждая из которых, будем честны, - просто загляденье: и фигура, и лицо, и стать, и таланты (их, естественно, тоже оценивали). В общем, жюри было непросто. И все же самую очаровательную девушку выбрали. «Королевой Хакасии - 2019» стала Анастасия Мешкаускене. Была на конкурсе и интрига - за титул боролась представительница из Конго (Африка) Фловердини Оренонция Имонги.

Фото: предоставлено организаторами конкурса «Королева Хакасии - 2019»

- Фловердини стала настоящим украшением нашего конкурса, - признаются организаторы. - Однако «Королеву Хакасии - 2019» мы выбирали из девушек, родившихся и живущих в республике. Фловердини у нас в гостях - учится в Хакасском госуниверситете на кафедре Иностранных языков. Поэтому проходила вне конкурса, что, в общем-то, не помешало ей завоевать титул «Queen Ambassador of Peace 2019» (Посол Мира).

Жюри отметило каждую Фото: предоставлено организаторами конкурса «Королева Хакасии - 2019»

Фловердини по-настоящему красива и уделяет внешности много внимания, - занимается фитнесом и любит читать.

- Я всегда мечтала стать моделью, - признала «Комсомольской правде» - Красноярск участница из Конго. - И вот наконец-то мечта сбылась.

Фото: предоставлено организаторами конкурса «Королева Хакасии - 2019»

Что касается Анастасии Мешкаускене, то она очень активная девушка. Занимается чирлидингом, играет в КВН. Жюри взяла уверенностью, умением себя держать на сцене и раскрепощенностью. Теперь Настя будет представлять республику на конкурсах красоты «Мисс Волга» и «Мисс Туризм», что, безусловно, очень почетно.