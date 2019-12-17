2019-12-17T14:15:46+03:00
Общество

«Всегда мечтала стать моделью и это удалось»: африканка получила титул на конкурсе красоты «Королева Хакасии»

Девушка состязалась вне конкурса, но запомнилась своим ярким выступлением
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Все участницы - красавицы Фото: предоставлено организаторами конкурса «Королева Хакасии - 2019»Все участницы - красавицы Фото: предоставлено организаторами конкурса «Королева Хакасии - 2019»
Изменить размер текста:

В Хакасии выбрали первую красавицу. За титул «Королевы Хакасии» боролись 15 красавиц, каждая из которых, будем честны, - просто загляденье: и фигура, и лицо, и стать, и таланты (их, естественно, тоже оценивали). В общем, жюри было непросто. И все же самую очаровательную девушку выбрали. «Королевой Хакасии - 2019» стала Анастасия Мешкаускене. Была на конкурсе и интрига - за титул боролась представительница из Конго (Африка) Фловердини Оренонция Имонги.

Фото: предоставлено организаторами конкурса «Королева Хакасии - 2019»

Фото: предоставлено организаторами конкурса «Королева Хакасии - 2019»

- Фловердини стала настоящим украшением нашего конкурса, - признаются организаторы. - Однако «Королеву Хакасии - 2019» мы выбирали из девушек, родившихся и живущих в республике. Фловердини у нас в гостях - учится в Хакасском госуниверситете на кафедре Иностранных языков. Поэтому проходила вне конкурса, что, в общем-то, не помешало ей завоевать титул «Queen Ambassador of Peace 2019» (Посол Мира).

Жюри отметило каждую Фото: предоставлено организаторами конкурса «Королева Хакасии - 2019»

Жюри отметило каждую Фото: предоставлено организаторами конкурса «Королева Хакасии - 2019»

Фловердини по-настоящему красива и уделяет внешности много внимания, - занимается фитнесом и любит читать.

- Я всегда мечтала стать моделью, - признала «Комсомольской правде» - Красноярск участница из Конго. - И вот наконец-то мечта сбылась.

Фото: предоставлено организаторами конкурса «Королева Хакасии - 2019»

Фото: предоставлено организаторами конкурса «Королева Хакасии - 2019»

Что касается Анастасии Мешкаускене, то она очень активная девушка. Занимается чирлидингом, играет в КВН. Жюри взяла уверенностью, умением себя держать на сцене и раскрепощенностью. Теперь Настя будет представлять республику на конкурсах красоты «Мисс Волга» и «Мисс Туризм», что, безусловно, очень почетно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Раскрыта тайна происхождения русского народа
Откуда пошли славяне, чем они отличаются от остальных европейцев и есть ли разница между русскими, украинцами и белорусами? На эти вопросы нам ответил доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК-генеалогии Анатолий Клесов
«Из-за какого-то слова «чурка» сломали жизнь»: суд отказался оправдать учительницу, которая велела мигрантке учить русский язык
Ветерана труда из Новосибирской области, которая отработала в школе 40 лет, признали экстремистом. Причина - инцидент на родительском собрании
Готовы ли Вы учиться после 50 лет?
В России активно в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» реализуется Программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста
Новости 24
В Красноярске с нового года подорожает проезд в трамваях и троллейбусах
Дважды возвращался к жертвам. Педофил в Хакасии заманил в машину 3 девочек и надругался над ними
В Красноярске прекращен отлов бездомных собак. Временно
Нашли место забоя и туши. В Красноярском крае поймали браконьера с мертвыми косулями
Спасла от мошенников. Сотрудница банка не дала бабушке отправить 100 000 рублей аферистам
ВТБ внедрил технологию автораспознавания данных
Эвакуировали более 500 человек. Ученики случайно подожгли школу в Хакасии
Авиакомпанию оштрафовали за прием на работу стюардессы из бывших налоговиков
Житель Красноярска прошел километр со сломанным позвоночником, сбегая от наркологов
Коррозия металла: дептранс показал самые позорные автобусы Красноярска
«Не топчемся на месте»: улицы Красноярска впервые начали пылесосить зимой
Дедушка с инсультом не смог открыть дверь жене: спасатели добирались до него через окно
Красноярцев призвали пересесть на автобусы на время ЧР по фигурному катанию
В Красноярске с января на 7,5 процентов вырастет минимальная зарплата
Сервисный и туристический центры на Столбах закроют на все праздники
Бездомный дедушка, которого отказались забирать в приют, умер прямо в подъезде
В Красноярске таксисту пробил голову пассажир
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
400 бесхозных сетей нашли в Красноярске
Новая остановка с видовкой появилась у городской электрички в Красноярске
Стала известна личность педофила, растлившего 36 девочек в Красноярском крае
Красноярцам рассказали, как накрыть новогодний стол на 5 тысяч рублей
«Маленький ангелочек, боролась до последнего»: девочка с редкой болезнью умерла в Красноярске
Пушку с Караульной горы Красноярска отправили на ремонт
Сопернику Дениса Лебедева в Красноярске подарили варежки и шапку
Аналитики назвали темпы строительства сети Tele2 «беспрецедентными»
Молодой бесправник всмятку разбил о столб машину с людьми
10 лет строгого режима получил лидер межнациональной ОПГ в Красноярском крае
Отравившую почти 40 человек доставку суши в Красноярске закрыли за нарушения