«Попросили упряжку у Санта-Клауса»: отшельнице Агафье Лыковой передали подарки к Новому году

Новый платок с узорами, юбка цвета морской волны… Агафья Лыкова принарядилась к Новому году. Накануне зимних праздников знаменитой отшельнице передали подарки. В гостях у Карповны побывали инспекторы заповедника «Хакасский», а также Николай Седов, сын таежника Ерофея, бывшего соседа Агафьи.

- Как добирались? Так на северных оленях, к нам Санта-Клаус приехал, я у него упряжку попросил, - смеется Николай Ерофеевич. – Да шучу-шучу. Конечно, на вертолете прилетели.

Не застолье, а молитва

Между прочим, аккурат на праздник. Поспели как раз к особой дате – Дню Николая Чудотворца. (Как все староверы, бабушка Агафья Новый год не отмечает, к тому же сейчас пост).

- Праздник, она нарядная, - продолжают гости. – На лице улыбка, настроение приподнятое. Мы ее прервали, домолилась, пока там были. И только потом стала общаться. В нашем понимании праздники - это застолье, веселье. Праздник по-христиански – совсем другое: все прибрано, везде порядок. Рождественский пост закончится 7 января, так что до Пасхи будет разрешено есть масло и мясо. А сейчас праздник по-христиански. Это подразумевает светлые помыслы: человек думает о благости, молится.

Тем более вокруг – настоящая сказка. В этом году зима выдалась снежной, такие сугробы навалило. Бабушке приходится непросто: воду носит, коз по кормит, управляется по хозяйству. Кое в чем пособляет помощник Алексей, но, в основном, все сама-сама, в ее-то 75 лет.

Агафья и ее помощник Алексей. Фото: заповедник "Хакасский".

Благо снег утихомирил таежного гостя. Еще летом к заимке подступал настырный медведь, пришлось отпугивать петардами. Маралы тоже вроде поунялись, а то было такое - повадились, растеребили сено. Вздыхает: понятное дело, голодные, но вы же дикие, не домашние. Надо как-нибудь самим кормиться!

Фейерверк – с «Байконура»

- Конечно, без подарков не обошлось, - рассказывает Николай Седов. – Привезли Карповне обновки, зимнюю одежду: обутки, платки. И, разумеется, гостинцы: рыбу (в этом году порыбачить у нее не получилось), мясо, масло кедровое. Сейчас оно дорогое, недоступный продукт стал. А оно нужное, Карповна им лечится.

Гости пробыли у отшельницы даже не день, около часа. Говорят, полет к ней дальний, а сейчас самые короткие дни, только-только на прибыль пошли, к лету.

Только и успели, что словом перемолвиться. На здоровье Агафья не жаловалась, не до того было. Только посетовала: у коз заканчивается сено. Наверное, придется кормить голым тальником.

Обновки - на зиму и продукты доставили инспекторы. Фото: заповедник "Хакасский".

И то верно, подтверждают инспекторы. У заимки угодий сенокосных мало, все клочки выкашиваются, с травой проблема, нет ее. Да, коза может есть еловую лапку, хоть та и очень колючая. Но до весны как на ней протянуть?

Провожая, Карповна передала на большую землю приветы, всех благословила – на будущий год. А потом снова взялась за дела.

- Не скучает ли? Ей некогда! – говорит Николай Ерофеевич. - У нее, знаете, как день проходит: или работа, или молитва, нет праздного состояния духа. Молитва, работа и сон. Единственное, может, уделить пять минут погладить кошку или собаку. Только это и может себе позволить, так расслабиться. Аскетический образ жизни. По-христиански живет, так люди и должны жить. Тут с «Байконура» опять ракету запустили, предлагали Агафье эвакуироваться. Но сколько это уже лет продолжается, она привыкла. Говорит, о-о-о, в небе звезда пролетела, ба-бах, и ничего страшного в этом нет.

Так – вроде фейерверка, к Новому году.