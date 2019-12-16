В Красноярске представили медали чемпионата России по фигурному катанию

Состоялась презентация медалей чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря. Напомним, в предстоящих соревнованиях фигуристы разыграют 18 медалей в четырех категориях – одиночное мужское и женское катание, парное катание и спортивные танцы на льду. Золотые медали чемпионата выполнены из ювелирных сплавов и золота 585 пробы.

Фото: Министерство спорта Красноярского края

Сражаться за золото чемпионата будут и восходящие звезды большого спорта, и именитые российские фигуристы и, которым нет равных во всем мире. Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Михаил Коляда, Ксения Столбова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова - это далеко не все имена участников.

Фото: Министерство спорта Красноярского края

Шоу-открытие готовит продюсер Евгения Плющенко и Аделины Сотниковой. Обещают воздушных акробатов и ледовое шоу.

Фото: Министерство спорта Красноярского края