Новогодний дефицит в СССР: «В нашей стране производили столько, что вы представить не можете. Но в свободной продаже этого никто не видел!»

...В советское время были два кодовых слова: «выбросили» и «достал». «Выбросили» означало, что надо срочно бежать в магазин, потому что в свободную продажу поступили дефицитные продукты. А когда человек выходил из магазина с авоськой в руках, в которой лежала колбаса, банка майонеза или коробка зефира – это и означало «достал». Вспоминаем, как готовились к Новому году во времена СССР.

Раиса Александровна Кобзарь

«Колбасу выбросили»

Раисе Александровне Кобзарь из Красноярска сейчас 75 лет. Во времена СССР, когда люди бились в очередях за колбасой и мылом, она была по ту сторону прилавка: более 40 лет Раиса Александровна отработала в общепите и торговле.

- Земля ведь слухами полнилась, телефонов не было, - рассказывает Раиса Александровна. - Привезли в магазин к вечеру дефицит, например, колбасу – кто-то из продавщиц проговорился подружке. Та бежит с новостью «завтра колбасу выбросят» сообщить второй подружке, потом сестре, свекрови, куме, учительнице сына-дочки и своей начальнице – и все по секрету. В результате еще к вечеру на крыльце гастронома собирается толпа народа, - рассказывает Раиса Александровна. Стояли с ночи, очереди занимали. На ладони номер писали, кто за кем. Если тепло, оставались дежурить до утра. С утра штурмом брали магазин, толкались. Хватало не всем, поэтому ссорились. А кому удавалось достать, был доволен.

Фото: Красноярский краеведческий музей

Вот так и начинали доставать заранее: там постояли в очереди, сям – и уже наполнили холодильник.

Что считалось дефицитом?

- Да почти все. В нашей стране производили столько видов продукции, что вы представить себе не можете. Но в таком ограниченном количестве, что в свободной продаже этого никто не видел. И только к Новому году что-то поступало. Например, отменный сыр. Или десятки сортов колбасы: сырокопченая и копченая, вареная, сосиски, сардельки. Печень трески в баночке стоила всего 47 копеек – за ней гонялись.

Зеленый горошек и помидоры в собственному соку импортировали из Болгарии. Очень вкусным был кофе в жестяных банках. Майонез в большом дефиците, его выпускали в баночках по 250 мл. Им запасались за несколько месяцев. Но продвинутые домохозяйки умудрялись делать майонез сами. Особенно если у кого-то был волшебный инструмент под названием миксер (одной рукой держишь, другой – крутишь крохотную ручку). Как говорил Аркадий Райкин, если на прилавке не было ничего, люди находили другой способ – «через заднее крыльцо». Еще это называлось «по блату».

Икра черная, икра красная…

- Это уже деликатесы, их в продаже не было. Я работала в рабочей столовой при слюдяном заводе в Заозерном. И сама ездила в Красноярск на базу, получала их по разнарядке. Потом приходил какой-нибудь посыльный от чиновников сверху и забирал их. Была икра черная, зернистая, баночка 140 граммов, там еще осетрина была нарисована. Была икра красная, горбуша соленая...

Фото: Красноярский краеведческий музей

«Йес-йес – ОБХСС»

- Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности, коротко ОБХСС. Страшный сон любого, кто имел отношение к торговле или общественному питанию. Приходили всегда внезапно, предъявляя «корочки».

Но и среди сотрудников были свои люди, которые предупреждали магазины о рейдах. Потому что они тоже кушать хотели. Позвонил в магазин, предупредил, а тебе в знак благодарности колбасу, коробку шампанского, фрукты, рыбу. Но уж если вскрывали, то могли посадить и продавца, и его начальство. Такое очень редко, но случалось.

Как же без шампанского

Считалось - Новый год без шампанского не придет, за ним они стояли огромные очереди.

- Шампанское у нас было только «Советское», сладкое, полусладкое или сухое. Водка – вся настоящая, о паленом алкоголе мы тогда и не слышали. С водкой, кстати, проблем никогда не было. Ассортимент был скучноват: «Столичная», «Русская», «Пшеничная». Коньяк только «Армянский», 0,5 литра, три звездочки. Вином нас Болгария и Венгрия снабжали: «Варна», «Каберне», «Токай». Из отечественных – «Солнцедар», «Портвейн 777». Упаковка по ГОСТУ - 0,75 литра.

Конфеты, фрукты, торты

- Я бы не сказала, что конфеты были дефицитом. Карамели всегда было полно. Подушечки «Дунькина радость» стоили рубль. Цены на шоколадные кусались – от 3 до 5 рублей за килограмм. Поэтому их брали на Новый год. И то понемногу. Потому что в то время родителям на работе давали подарки от профсоюзов. От мамы подарок, от отца подарок. С каким восторгом дети их разбирали. Вот сейчас продают – шикарные наборы в ярких коробках, а дети уже так не рады. Потому что конфеты в любой момент можно купить. А раньше-то ждали с таким волнением.

Кстати, яблоки к нам привозили только китайские, Китай тогда называл СССР старшим братом и исправно снабжал его яблоками и мандаринами.

А что касается тортов, дефицита их не было. Но к Новому году столовые устраивали выставки-продажи: бисквитные, песочные, «Птичье молоко», пирожные. Кстати, помните, сколько стоило заварное пирожное – 22 копейки. Туда по рецепту входил коньяк. Уж не знаю, строго ли выполняли мои кондитеры рецептуру, но коньяк им кладовщик выписывал исправно, - смеется наша собеседница.

Не магазином единым

- Мы начинали готовиться за несколько недель. Достали что-то - в холодильник. Пока готовились, пока ругались в очередях, составляли меню, узнавали рецепты друг у друга - нарастало ожидание. Дни считали до праздника. А сейчас этого нет – приехал накануне в супермаркет, набрал полную тележку. И никакой предновогодней эйфории.

Кроме магазинов можно ведь было купить продукты на рынке. Люди привозили из деревень и продавали мясо и сало, соленья и варенья, домашнюю колбасу, копченую щуку… Было дороже на рубль, а то и два. Но покупали. Кстати, часто ездили в гости друг к другу встречать новый год: горожане везли в деревню сумки с дефицитной колбасой и сыром. Сельчане в город везли домашние разносолы, масло, сметану.

Всей семьей лепили

Традиции были сильны: за несколько дней до Нового года всей семьей садились лепить пельмени – их подавали сразу после боя курантов. На праздничном столе обязательно был любимый салат: если с курицей – оливье, если с колбасой – зимний. Курица как-то не котировалась (может, потому что тощая была, не чета нынешним бройлерам). Зато обязательно было мясо, картошка, соленые огурчики. Из рыбы: осетрина и семга - но не у простых смертных, а народу – селедка, горбуша. Буженину делали сами.

Что почем:

- колбаса обычная за кило – 2-20, колбаса языковая – 3-70 рублей

- печень трески – 47 копеек баночка

- кофе – банка 100 граммов от 2 рублей

- шампанское – 3-70 рублей (в перестройку уже началось 5-40)

- водка «Русская» - 2-50, «Пшеничная» - 3-70;

- коньяк «Армянский» - 4-30;

- вино – в пределах 3 рублей.