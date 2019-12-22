«Усы седые, а в душе ребенок!»: списанную умирать после девяти лет службы овчарку спасли в Красноярске

Умная, волевая, преданная… После девяти лет службы Грета вдруг оказалась не нужна. Стареющей овчарке было уже нелегко нести караул, вот ее и списали – умирать. Но случилось маленькое чудо – собаку спасли, как раз перед Новым годом она нашла дом и семью.

- Сама Грета – из Норильска, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правде» - Красноярск зоозащитники из группы «Husky24-Помощь хаски». – Служила на зоне, а потом списали на пенсию.

Только что была в строю, а потом раз – и попала на улицу. Грету стало не узнать: прижатые уши, шерсть клочьями и такая тоска в глазах...

- Поймите, угодить под списание в Норильске – это фактически означает усыпление, - поясняют волонтеры. – Кто бы ею занимался?

Но Грете повезло: «ненужную» собаку забрали в пункт передержки «Бытовик». Конечно, не курорт, сидела в клетке. Но главное: ей сохранили жизнь, кормили. А активисты из общества «Белый Бим» (в Норильске) сделали все, чтобы Грета нашла хозяев – распространили информацию в соцсетях.

И собирали деньги – на перелет в Красноярск. Здесь собаку были готовы принять в группе «Помощь хаски». Да, порода не та, но разве это важно? Просто не смогли пройти мимо, решили помочь.

Собаку показали врачу, а грумер привел ее в порядок. Фото: предоставлено группой «Husky24-Помощь хаски».

- И вот – сработало, – делятся зоозащитники. – В Норильске Грета провела полгода, у нас в Красноярске еще неделю. Мы свозили ее к ветеринару и в «Барбердог». Врач сказал: собака в норме, есть болячки – по возрасту. Но все это некритично. А грумер не взял с нас ни рубля. Привел Грету в порядок вообще бесплатно, спасибо ему огромное!

А буквально на днях собака уехала в семью, для нее нашлись ручки. Теперь она живет в доме на земле. Вы не представляете, какой стала! Прилетела вообще забитая. Может, добра и не знала никогда, толком в жизни ничего не видела – работала и работала. Теперь – другое дело. И перелет, и семья, и кашка самая вкусная. А еще столько внимания. Конечно у нее голова кругом. Хоть усы седые, в душе – ребенок. Радуется, играет, барахтается в снегу – как маленькая. Правда, пока признает только хозяина (видимо, привыкла иметь дело с мужчинами), женский пол не воспринимает. Но будем надеяться, привыкнет! Главное, она дома.

Теперь она в семье. Фото: предоставлено группой «Husky24-Помощь хаски».

КСТАТИ

Немецкие овчарки – собаки универсальные. Могут нести караул, искать наркотики, взрывчатку, телефоны. В ГУФСИН они служат до восьми лет. Потом попадают на комиссию, оттуда – кто-то на более легкую службу. Но большинство списывают.

Раньше, по закону, усыпить животное могли. Но даже тогда это, как правило, не допускалось. Обычно уходящую со службы собаку забирал домой кинолог, который с ней работал.

Теперь по новому закону: «Служебные животные, дальнейшее использование которых в служебных целях (в том числе для обеспечения учебного процесса) невозможно, передаются на возмездной или безвозмездной основе новым владельцам».