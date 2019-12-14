Вместе с регионом: УФСБ по Красноярскому краю отмечает 85-летие

Красноярское управление ФСБ России отмечает 85-летний юбилей – эта дата тесно связана с рождением региона. Так сложилось, что региональное управление НКВД и край были образованы одновременно. И с тех пор сотрудники УФСБ всегда на страже безопасности края. Непростой период голода и беспризорности, открытого террора и разгула бандитизма, Великой Отечественной войны, разрухи и борьбы с послевоенной преступностью, холодной войны и защиты наших предприятий от иностранных разведок, войны в Афганистане, в 90-е годы, Чеченской кампании – во все времена чекисты красноярского управления защищали Россию. Были и потери.

ЧК, 1920 год Фото: предоставлено пресс-службой УФСБ по Красноярскому краю

- 59 красноярских чекистов пали смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны. 21 октября 1981 года в Афганистане погиб сотрудник красноярского управления Александр Гриболев. Он награжден орденом «Красной Звезды» (посмертно). Многие достойные ветераны управления, прошедшие войну и боевые действия, ушли из жизни в мирное время, - вспоминают о вехах истории в региональном управлении ФСБ. - 4 июня 2000 года в одном из населенных пунктов Чеченской Республики погиб сотрудник РОСН лейтенант Константин Филиппов. А 12 февраля 2002 года, осуществляя комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и задержанию участников незаконных вооруженных формирований вместе с бойцами управления «А» ЦСН ФСБ России, погибли подполковник Александр Ступников и капитан Сергей Каргатов.

Чекисты сдают нормативы, 1965 год Фото: предоставлено пресс-службой УФСБ по Красноярскому краю

И в наши дни работа чекистов – почти всегда риск для жизни.