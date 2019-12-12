2019-12-12T14:21:33+03:00
Происшествия

Cпугнул случайный водитель. Полицейский из Новосибирска пытался убить красноярца из-за машины

Его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мужчину приговорили к 9 годам колонииМужчину приговорили к 9 годам колонииФото: Мария ЛЕНЦ
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Еще немного и это циничное преступление могло окончиться успехом для 23-летнего экс-полицейского (на тот момент действующего сотрудника полиции Новосибирской области) и смертью для 51-летнего красноярца. Беды не допустил счастливый случай и водитель, который стал свидетелем преступления. Но – обо всем по порядку.

Началась история летом 2018 года, рассказали в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Красноярец связался с 23-летним полицейский отдела по охране объектов ОВО Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу по делу – надо было помочь снять запрет на регистрацию купленной по доверенности «Тойота Корона Премио». Владельцем в документах числился как раз тот самый полицейский. И он решил: зачем помогать, можно просто убить. Приехал в Красноярск, купил нож-складник и отправился на встречу с красноярцем. Специально надел на себя форму – так больше доверия.

- Введя красноярца в заблуждение, он попросил довезти его до аэропорта, - рассказали «Комсомольской правде» Красноярск в региональном Следкоме. - По пути следования он сымитировал плохое самочувствие, попросил остановить автомобиль и напал на водителя с ножом, причинив ему ранение.

Окровавленный мужчина попытался бежать. Но убийца его нагнал буквально через десять шагов. И уже собирался было нанести роковой удар жертве. Но тут… остановилась проезжавшая мимо машина.

- Что случилось, мужики? – спросил водитель.

- Не видишь что ли, задерживаю преступника. Езжай отсюда, - ответил полицейский.

Пострадавший от боли и ужаса не мог вымолвить и слова. Машина случайного водителя тронулась с места – последний шанс выжить для красноярца, казалось, был упущен. Но в зеркало заднего вида водитель увидел кровь на одежде «задерживаемого». Притормозил и вышел из машины. Это спасло жертве жизнь и спугнуло убийцу. Он запрыгнул в машину своей жертвы и попробовал сбежать. Позднее его задержали сотрудники ГИБДД в Боготольском районе.

- Приговором суда экс-полицейский признан виновным в совершенных преступлениях и ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в Следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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