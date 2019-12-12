«И тогда люди найдут друг друга»: депутат предложил РЖД запустить «вагоны для знакомств»

Не все одинокие люди могут знакомиться в интернете, а уж знакомство в кафе, к примеру, - вообще вчерашний день. Но проблема-то есть, считает депутат Заксобрания Красноярского края Денис Притуляк. Во время дней РЖД в краевом парламенте он предложил руководству железных дорог запустить в поездах спецвагоны – для желающих раз и навсегда, решительно и бесповоротно определиться с личной жизнью, сообщает Запад24. Произошло это во вререшительно и бесповоротно определиться с личной жизнью. Произошло это во время обсуждения выступления начальника КрасЖД, филиала АО «Российские железные дороги» Вадима Владимирова.

«Вот есть поезд «Здоровье». А давайте запустим вагоны для знакомств, - предложил Денис Притуляк (так сразу и не поймешь, давно ли идея у него зрела). - У нас много холостых мужчин, женщины. Давайте запустим такие вагоны. Почему нет? Люди меньше будут болеть, найдут друг друга.

Видимо, депутат рассчитывает совместить вагоны для знакомств с вагонами поезда «Здоровье».

- А что мешает в нынешних вагонах знакомиться? – резонно спросил спикер Заксобрания Дмитрий Свиридов. В обычных тоже можно знакомиться.

Но Денис Притуляк считает, что спецвагоны для одиноких сработают лучше, так сказать точечно. Выгодные направления, по которым могли бы курсировать поезда со спецвагонами, по мнению депутата, - Красноярск — Абакан и Красноярск — Москва в оба направления.

Инициатива, конечно, забавная. Именно так к ней и отнеслись в КрасЖД, ведь официально депутат не обратился к руководству железной дороги. Так что пока это лишь идея.

- В адрес железной дороги от депутатов поступило много вопросов и предложений = это и есть конструктивный результат дней РЖД в Заксобрании, - рассказали «Комсомольской правде» Красноярск в пресс-службе КрасЖД. – Что касается предложения, то лучше воспринять его, как шутку.