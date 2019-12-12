2019-12-12T06:13:10+03:00
Дом. Семья

«Исчез прямо из вольера»: в Красноярске за русскую гончую обещают вознаграждение в 50 000 рублей

Пес пропал месяц назад в Песчанке
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Молодой пес в момент пропажи был без ошейника Фото: семейный архив заводчиковМолодой пес в момент пропажи был без ошейника Фото: семейный архив заводчиков
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«Пропала собака. Русская гончая. Приметы: окрас багряный, на брюхе клеймо Красноярского клуба охотников и рыболовов – РДК2319», - это объявление облетело уже все соцсети Красноярска. За молодого кобеля обещают вознаграждение в 50 000 рублей. Исчез парень прямо из вольера при довольно странных обстоятельствах.

- Это было в начале ноября, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Дмитрий Бусыгин, сын заводчика. – Отец приехал в Песчанку и увидел, что по территории бегает только одна собака, второй нет. Собаки умные, и сначала мы решили, что они могли сделать подкоп под вольером. Но потом выяснилось, что, возможно, его специально открыли.

На брюхе у парня есть клеймо Фото: семейный архив заводчиков

На брюхе у парня есть клеймо Фото: семейный архив заводчиков

Отец парня, 50-летний Сергей Бусыгин, давно увлекается охотой. В основном ходит на мелкого пушного зверя – зайцы и лисы. И верные помощники ему в этом русские гончие – два кобеля, жившие в частном доме, в Песчанке. И вот – одного из парней просто нет. Для заводчика это настоящая утрата. Вариантов у владельцев два: умный, обученный, но очень доверчивый пес мог быть украден или же мог и сам сбежать. Однако все в пользу первого варианта: никто из соседей пса не видел. Кличку животного пока решено не называть: собака знает свое имя, а люди разные – могут навредить. За месяц поисков Бусыгиным несколько раз звонили мошенники. Сумма вознаграждения солидная – решили поживиться.

Объявление Фото: семейный архив заводчиков

Объявление Фото: семейный архив заводчиков

- Разное было: звонят и говорят: «Нашли собаку вашу, переводите деньги на карту», - говорит Дмитрий. – Но мы сразу таких отсекаем. Деньги заплатим тому, кто приведет собаку с нашим клеймом. А вообще, много обращений было. Выезжаем проверить и находим действительно похожую собаку, но не нашу. Сейчас район поисков, конечно, расширили - ищем по всему городу.

Клеймо – пожалуй, единственная надежная примета пса. По внешнему виду непрофессионал вряд ли отличит этого парня от обычной дворняги. Тем не менее – ну, вдруг повезет и владельцам, и нашедшему.

Если вы видели этого пса или знаете, где он находится, звоните Дмитрию: 8 - 983 - 573-6216.

ИСТОЧНИК KP.RU

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