Публично обвинившую директора в присвоении денег учительницу объявили педофилкой

Учительница младших классов 147-й школы Красноярска Надежда К. никогда не думала, что заслужит такую дурную славу. Устроилась недавно, работает здесь первый год, была вполне довольна. И вот, как говорится, внезапно.

- Вызывают меня и коллегу к себе в кабинет, где обвиняют в педофилии! – возмущается молодой педагог. Она уверена: такие заявления – лишь ответный шаг.

Ведь незадолго до этого уличила руководство школы в присвоении денег. Причем публично рассказала об этом – в своем инстаграме. Вот только выдержки из поста Надежды:

- Всем известно, в школе учителя получают стимулирующие баллы за ту или иную работу. Но не тут-то было. Что бы туда ни писалось, все вычеркивалось, мол, не подходит. Говорили, получите в следующем учебном году. Закрался вопрос, куда же «уходят» деньги, которые выделяются школе?

Отгадка была не так далека... В моих руках оказались очень интересные документы, где на школу выделили 261 744 рубля, но поделены между «приближенными» директора. Секретарь и прочие работники школы (4 человека) получили по 22-30 тысяч (не считая зэпэ) – непонятно, за какие заслуги.

Педагогическому составу же говорилось, что деньги идут на инклюзию, так как заработная плата у них совсем небольшая, а данные педагоги, как выяснилось, этих денег и не видели.

Дальше вы знаете – вызов в кабинет и обвинения:

- Мол, я выкладываю фотографии детей, а это запрещено. Хотя я имею письменное разрешение родителей на размещение фотографий у себя в соцсетях. Нет, я якобы оказываю влияние на детей, и вообще на меня написано заявление.

Вот такая история. Между тем директор школы Екатерина Вовченко опровергает: и речи о педофилии не было, прокомментировала она ТВК. И выплаты все – по закону.

В школе уверяют: все было по закону. Фото: группа школы в соцсети.

А вот что было: это нарушение дисциплины со стороны Надежды и ее коллеги, а также разглашение персональных детей. Ведутся служебные проверки.

Примечательно, что большинство пользователей встали на сторону учителя. Пишут, что подобное может происходить не только в школах, но и в детсадах. Дирекция раздает деньги, кому ей выгодно.

Однако нашлись и те, кто встали горой за руководство. Обвиняют педагога в искусственном раздувании ситуации. И требуют: а вы докажите? Где подтверждение?

Впрочем, останавливаться Надежда не собирается. Она собрала материалы на дирекцию школы и отправила в прокуратуру и управление образования. Пусть там и разбираются, кто педофил, а кто растратчик.