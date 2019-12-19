2019-12-19T05:47:33+03:00
Происшествия

«Когда услышали людей – стали кричать изо всех сил»: собаки и кошки заживо сгорели при пожаре в приюте Норильска

Спасти сумели только 14 животных [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Собаки и кошки заживо сгорели при пожаре в приюте Норильска. Фото: соцсети.Собаки и кошки заживо сгорели при пожаре в приюте Норильска. Фото: соцсети.
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Обожженные, наглотавшиеся дыма собаки плачут, как люди, лижут руки своим спасителям, заглядывают в глаза… В страшном пожаре, случившемся в среду вечером в приюте для животных «Даря надежду» Норильска (Красноярского края) выжили только 14 собак и ни одной кошки. Остальные погибли. Сгорели заживо, отравились дымом.

Двухэтажное здание в промзоне на улице Заводской стало для животных камерой смерти. Говорят (но это предварительная информация), что оно полыхнуло из-за короткого замыкания проводки. Было около четырех часов дня. Почему сотрудники приюта сразу не забили тревогу, не выпустили собак и кошек, были ли они вообще на месте, сейчас выясняется.

Ведь пожарная часть находится только в 200 метрах от приюта. Когда стало известно, что он горит, на место отправили 13 человек и три автоцистерны. Но справиться с пламенем удалось только в 17.36. Оно бушевало больше полутора часов.

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Пожар в приюте для собак Норильска 18.12.2019
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Запертые в вольерах животные умирали мучительной смертью. Сколько их было, пока точно не знает никто. Выживших пожарные выносили на руках, клали на снег, бросались за остальными. Спасти успели только 14. Это был настоящий ад.

В дыму звали на помощь

Между тем информация о пожаре разлетелась по соцсетям за несколько минут. Люди кинулись на Заводскую.

Выживших пожарные выносили на руках, клали на снег, бросались за остальными. Фото: Таймырский телеграф.

Выживших пожарные выносили на руках, клали на снег, бросались за остальными. Фото: Таймырский телеграф.

- Вот они, спасенные собаки, - рассказывает на камеру один из добровольцев. – Надышались, но приходят в себя.

А в это время псы с красными, слезящимися от дыма глазами, буквально накинулись на воду, пили жадными глотками.

- Остались только собаки, коты умерли все, - продолжает мужчина. – От отравления, заживо. У собак была такая паника. В дыму они звали на помощь. А, когда услышали людей – стали кричать изо всех сил. Сразу начали выводить, кого могли.

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В Норильске спасают собак, выживших после пожара в приюте на Заводской,19 18.12.2019
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Спасшихся животных горожане отвезли в коммерческие ветеринарные клиники, за их жизни борются врачи. Оказали первую помощь, ставят капельницы. Рассказывают, у собак изо рта – сильный запах гари, они в шоке.

Без слез смотреть невозможно

Между тем на лечение собак деньги собирают всем городом.

- На муки брошенных и попавших в такой ад животных невозможно смотреть без слез, - признаются люди.

Но вместе с тем задаются вопросом: а точно ли пожар возник из-за замыкания? Очевидцы уверяют, собаки всегда были одни, в антисанитарных условиях, присматривали за ними плохо. А владелица клиники якобы жила за счет сборов на животных. У нее было много недоброжелателей. Возможно, кто-то решил отомстить, строят догадки горожане. Но при чем тут собаки?

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь выжившим животным, деньги на лечение можно перечислить на карту. Реквизиты здесь.

А еще можно привезти в пункт передержки «Бытовик» (в Талнахе), это за рудником «Комсомольский» (ориентир предприятие Байкал-2000), препараты и вещи.

В чем нуждаются погорельцы?

-катетеры разных размеров -глюкоза 5% для инъекций -физраствор или раствор Рингера (понадобится в больших объемах) -трентал инъекционный -кавинтон или пирацетам инъекционный - пантогам инъекционный -глутаминовая кислота инъекционная -никотиновая кислота для инъекций -пантенол спрей -салфетки медицинские стерильные разных размеров, подстилки, одеяла.

Поможем, люди?

АКТУАЛЬНО

В Красноярске прекращен отлов бездомных собак

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ИСТОЧНИК KP.RU

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