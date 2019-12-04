2019-12-09T14:44:32+03:00
Общество

В Красноярске вышел путеводитель по храмам Красноярского края и Хакасии

Как его можно получить?
Татьяна АРОНОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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При огромном выборе литературы для путешествий, паломники обделены «помощниками», которые подскажут маршрут, познакомят с историей храмов и святынь.

Наш путеводитель построен по географическому принципу и предлагает отправиться из Красноярска на юг, север, запад и восток по федеральным трассам, попутно заезжая в самые важные для православных паломников места, а также совершить радиальные выезды из города. Схемы, на которых обозначены храмы и расстояния между ними помогут вам спланировать свой собственный маршрут не только из Красноярска, но и из любой точки края.

Путеводитель, в силу скромных размеров, дает лишь краткую информацию, которая станет началом вашего близкого знакомства с уникальными храмами нашего региона. Он не претендует на полный объем информации о всех храмах Красноярской митрополии, их несколько сотен, а в путеводитель вошли около 50.

Напомним, проект «Время веры», который уже несколько лет ведет «Комсомольская правда, в этом году отличается тем, что мы выпустили два православных путеводителя. Первый вышел в июле и был посвящен 400-летию Енисейска, второй вышел в декабре.

Где и как получить путеводитель?

1. Его получают в подарок все покупатели еженедельника «Комсомольская правда» от 4 декабря в киосках «Лига-пресс», «Розпечать» и в почтовых отделениях.

2. Приходите на выставку-ярмарку «Сибирь православная», которая будет проходить с 19 по 24 декабря в МВДЦ «Сибирь» и ищите стенд «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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