Теплая и снежная рабочая неделя пришла в Красноярск
Синоптики Среднесибирского УГМС рассказали, чего ждать от погоды на этой рабочей неделе. Красноярцев ждут относительно теплые деньки.
Итак, в понедельник, 9 декабря, ночью – до минус 8 градусов, днем столбики термометров опустятся до минус 4 градуса. Метеорологи обещают небольшой снежок в течение всего дня. Во вторник, 10 декабря, уже теплее: ночью до минус 4 градусов, днем всего – минус 1. Ночью в среду столбики термометров опустятся до минус 5 градусов, днем – минус 1. Осадков в виде мокрого снега или дождя не ожидается. Ночные температуры начнут опускаться ближе к концу недели. В прочем, не критично – всего на пару градусов. В четверг, 12 декабря, ночью до минус 9 градусов, днем обещают всего до минус 3 градусов. В пятницу, 13 декабря, выглянет солнце: днем будет около минус 4, а ночью – до минус 8.
ИСТОЧНИК KP.RU