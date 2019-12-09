2019-12-09T03:35:12+03:00
Общество

Теплая и снежная рабочая неделя пришла в Красноярск

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Снежная рабочая неделя пришла в КрасноярскСнежная рабочая неделя пришла в КрасноярскФото: Мария ЛЕНЦ
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Синоптики Среднесибирского УГМС рассказали, чего ждать от погоды на этой рабочей неделе. Красноярцев ждут относительно теплые деньки.

Итак, в понедельник, 9 декабря, ночью – до минус 8 градусов, днем столбики термометров опустятся до минус 4 градуса. Метеорологи обещают небольшой снежок в течение всего дня. Во вторник, 10 декабря, уже теплее: ночью до минус 4 градусов, днем всего – минус 1. Ночью в среду столбики термометров опустятся до минус 5 градусов, днем – минус 1. Осадков в виде мокрого снега или дождя не ожидается. Ночные температуры начнут опускаться ближе к концу недели. В прочем, не критично – всего на пару градусов. В четверг, 12 декабря, ночью до минус 9 градусов, днем обещают всего до минус 3 градусов. В пятницу, 13 декабря, выглянет солнце: днем будет около минус 4, а ночью – до минус 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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