Красноярскому краю 85: энергичный, морозоустойчивый, с металлическим характером…

Предшественница Красноярского края, Енисейская губерния, образованная в 1822 году, была не центром огромной Российской империи, а ее медвежьим углом. Ее роль в экономике была сильна только за счет добычи золота. Хотя и медь плавили, и железо, и кормились своим зерном, мясом и молоком, и работали на совесть. Но больше губерния славилась как место ссылки, дальних расстояний и сильных морозов.

Богучанский алюминиевый заводФото: Мария ЛЕНЦ

В советское время золотая лихорадка сменилась открытием медно-никелевых богатств Норильска, во время Великой Отечественной войны произошел колоссальный промышленный рост, обусловленный эвакуацией предприятий с оккупированных западных территорий страны, 60-70-е годы вошли в историю региона развитием энергетики и особенно гидроэнергетики, и как следствие – появлением энергоемких производств. Все это и стало основой производств, которые стали визитной карточкой Красноярского края, края-труженика, края-добытчика и кормильца, работающего на экспорт.

Драгоценный наш

Идут века, а золота в крае еще достаточно, чтобы регион оставался одним из ведущих золотодобытчиков страны. Компания «Полюс», работающая, в том числе, и в Красноярском крае — крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний.

Богучанский алюминиевый заводФото: Мария ЛЕНЦ

Плюс завод «Красцветмет», один из крупнейших в мире производителей восьми драгоценных металлов: золота, серебра, платины, палладия, родия, иридия, рутения и осмия. Красцветмет работает на всю Россию и некоторые зарубежные страны, через него проходит 97% российских металлов платиновой группы, 65% золота и 60% серебра. А в 1994 году здесь открыли ювелирное производство, в сентябре этого года ему исполнилось 25 лет. Красцветмет - российский лидер в производстве золотых цепей и единственный делает цепи из платины машинного плетения.

Еще один металл, в основном, красноярского производства – никель. Первый никель был получен в Норильске в 1943 году. Экстремальные природные условия Заполярья не помешали развитию здесь крупнейшего даже не российского, а мирового производства цветных металлов: 1 место в мире по производству рафинированного никеля и палладия, 4 место в мире по производству платины и родия, 11 – по меди. Норникель также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Кстати, компания» подвела производственные итоги за 9 месяцев 2019 года: производство всех основных металлов выросло.

Что касается алюминия, то на долю Красноярского алюминиевого завода приходится около 27,6% всего российского алюминия, и 2% мирового производства. КрАЗ - единственный завод в России и СНГ производит алюминий высокой чистоты.

Еще один бренд Красноярского края, подаренный природой – уголь. В нашем регионе добывается каждая десятая тонна российского угля (подробности на стр.????). С энергетикой в крае, кстати, полный порядок, точнее, избыток: наш регион обеспечивает углем, нефтью и электроэнергией не только себя. Даже не верится, что всего 75 лет назад, а это одно поколение, электричество в Красноярске включали на пару часов, а на всей остальной территории края электростанции были диковинкой. Сейчас производство электроэнергии измеряется миллиардами квт/ч!

Атом, игрушки, конфеты

Но есть у Красноярского края и довольно неожиданные бренды, причем, не связанные с природными богатствами. Например, атомная промышленность. Долгие годы она оставалась секретом Полишинеля. Сейчас за работой Горно-химического комбината, перед которым стоит амбициозная задача замкнуть ядерный топливный цикл, следят все атомщики мира. Возможно, то, что пока не удалось сделать никому в мире, случится именно в Красноярском крае!

Еще одна фабрика 1935 «года рождения» известна всей стране: это единственное за Уралом производство елочных игрушек «Бирюсинка». Фирменные красноярские игрушки приезжие увозят с собой в качестве подарка, местные покупают родственникам и друзьям в другие регионы и страны. Кстати, «Бирюсинка» не только сама является брендом, но и помогает другим в создании своего стиля, выпуская малыми партиями эксклюзивные елочные игрушки с корпоративной символикой.

Еще один известный бренд Красноярского края - фабрика «Краскон», работающая с 1942 года. Точнее, ее сладкая продукция. Можно возразить, что кондитерские фабрики есть практически во всех регионах страны и у каждой – свои фишки. Однако красноярские конфеты известны высоким качеством и оригинальной рецептурой с использованием местных ягод и кедровых орехов. И, в конце концов, именно они едут за тысячи километров в сумках гостей края, чтобы далеко за его пределами подарить людям вкус Сибири.

Сейчас на наших глазах в промышленном Красноярске рождается новый непромышленный бренд. Новый шанс появился после Универсиады-2019. Перед глазами – пример Сочи, круглый год принимающего события российского и международного уровней каждый месяц! Или Нижнего Тагила, с его трамплином уровня Кубка мира, который сделал прыжки с трамплина брендом металлургического города. В Красноярске уже объявлено о нескольких чемпионатах России и мира, и, кто знает, может, наш регион станет известен не только на Лондонской бирже цветных металлов, но и в мире спорта.