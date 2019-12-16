Варежки и шапку из чернобурки подарили прилетевшему в Красноярск из ЮАР сопернику супербоксера Дениса Лебедева

Красная толстовка и спортивная вязаная шапка… На бой с многократным чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым в Красноярске его соперник из ЮАР прилетел налегке. Только вот южноафриканского профи Табисо Мчуну Сибирь встретила 12-градусным морозцем.

А здесь еще экипировка слабовата. Фото: Вадим КОФМАН.

Не проблема! Чтобы гость из жаркой страны не замерз, его экипировали в меха – вручили шапку и варежки из чернобурки. Довольный спортсмен тут же примерил «защиту» - села, как влитая, и начал делать селфи с поклонниками.

Ого, вот это презент! Фото: Вадим КОФМАН.

- У нас в Сибири сейчас как раз похолодало, пусть вам будет у нас тепло, - рассмеялся заместитель руководителя федерации бокса края Андрей Рубанов, он и подарил гостю «амуницию» от морозов.

А теперь парное селфи! Фото: Вадим КОФМАН.

Чтобы привыкнуть, акклиматизироваться, у Табисо есть пять дней. Уже 21 декабря во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина состоится его бой с Денисом Лебедевым.

Денис Лебедев в Красноярске с 9 октября. Фото: министерство спорта Красноярского края.

Оба бойца – именитые тяжеловесы. Напомним, Денис Лебедев в профессиональном боксе без малого 20 лет. На его счету 32 победы, 2 поражения (от немца Марко Хука и россиянина Мурата Гассиева). Плюс один бой признали несостоявшимся. Лебедев объявил, что завершает карьеру летом нынешнего года. А через пару месяцев признался: не может без спорта. Именно в Красноярске чемпион мира в профессиональном боксе вернется на ринг!

К бою готов. Фото: Вадим КОФМАН.

Его противник тоже не промах. У Табисо Мчуну – 21 победа, 13 из которых нокаутом, но пять поражений. И перед поединком он настроен решительно:

- Думаю, бой будет очень интересным, я хорошо готовился и, надеюсь, публике это понравится. Сейчас мне в первую очередь нужно восстановиться, подготовить себя, поэтому я предполагаю, что смогу погулять. Хотя тренировки, конечно, важный процесс, но надеюсь изучить город. Я почитал и подготовился к поездке, взял с собой много теплой одежды. Ведь это мой первый раз в Сибири, в Красноярске!

Чернобурка сидит, как влитая. Красавец! Фото: Вадим КОФМАН.

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