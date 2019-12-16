2019-12-16T10:49:55+03:00
Общество

Варежки и шапку из чернобурки подарили прилетевшему в Красноярск из ЮАР сопернику супербоксера Дениса Лебедева

Чтобы Табисо Мчуну было жарко не только в бою [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Варежки и шапку из чернобурки подарили прилетевшему в Красноярск из ЮАР сопернику супербоксера Дениса Лебедева. Фото: Вадим КОФМАН.Варежки и шапку из чернобурки подарили прилетевшему в Красноярск из ЮАР сопернику супербоксера Дениса Лебедева. Фото: Вадим КОФМАН.
Изменить размер текста:

Красная толстовка и спортивная вязаная шапка… На бой с многократным чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым в Красноярске его соперник из ЮАР прилетел налегке. Только вот южноафриканского профи Табисо Мчуну Сибирь встретила 12-градусным морозцем.

А здесь еще экипировка слабовата. Фото: Вадим КОФМАН.

А здесь еще экипировка слабовата. Фото: Вадим КОФМАН.

Не проблема! Чтобы гость из жаркой страны не замерз, его экипировали в меха – вручили шапку и варежки из чернобурки. Довольный спортсмен тут же примерил «защиту» - села, как влитая, и начал делать селфи с поклонниками.

Ого, вот это презент! Фото: Вадим КОФМАН.

Ого, вот это презент! Фото: Вадим КОФМАН.

- У нас в Сибири сейчас как раз похолодало, пусть вам будет у нас тепло, - рассмеялся заместитель руководителя федерации бокса края Андрей Рубанов, он и подарил гостю «амуницию» от морозов.

А теперь парное селфи! Фото: Вадим КОФМАН.

А теперь парное селфи! Фото: Вадим КОФМАН.

Чтобы привыкнуть, акклиматизироваться, у Табисо есть пять дней. Уже 21 декабря во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина состоится его бой с Денисом Лебедевым.

Денис Лебедев в Красноярске с 9 октября. Фото: министерство спорта Красноярского края.

Денис Лебедев в Красноярске с 9 октября. Фото: министерство спорта Красноярского края.

Оба бойца – именитые тяжеловесы. Напомним, Денис Лебедев в профессиональном боксе без малого 20 лет. На его счету 32 победы, 2 поражения (от немца Марко Хука и россиянина Мурата Гассиева). Плюс один бой признали несостоявшимся. Лебедев объявил, что завершает карьеру летом нынешнего года. А через пару месяцев признался: не может без спорта. Именно в Красноярске чемпион мира в профессиональном боксе вернется на ринг!

К бою готов. Фото: Вадим КОФМАН.

К бою готов. Фото: Вадим КОФМАН.

Его противник тоже не промах. У Табисо Мчуну – 21 победа, 13 из которых нокаутом, но пять поражений. И перед поединком он настроен решительно:

- Думаю, бой будет очень интересным, я хорошо готовился и, надеюсь, публике это понравится. Сейчас мне в первую очередь нужно восстановиться, подготовить себя, поэтому я предполагаю, что смогу погулять. Хотя тренировки, конечно, важный процесс, но надеюсь изучить город. Я почитал и подготовился к поездке, взял с собой много теплой одежды. Ведь это мой первый раз в Сибири, в Красноярске!

Чернобурка сидит, как влитая. Красавец! Фото: Вадим КОФМАН.

Чернобурка сидит, как влитая. Красавец! Фото: Вадим КОФМАН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Лебедев - Табисо Мчуну: Белый Лебедь вернется на ринг 21 декабря 2019 года

Бой Денис Лебедев - Табисо Мчуну пройдет в Красноярске. Поединок будет нетитульным, но от этого не менее интересным. В июле 2019 года чемпион мира по версиям WBA (2011 - 2018) и IBF (2016) Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. Болельщиков такое решение огорчило, но оно было понятно - боксеру вскоре исполнялось 40 лет. А уже через пару месяцев он заявил, что уходил «не совсем по своей воле» и теперь готов вернуться. - Мне сделали финансово не интересное предложение. Я не в том возрасте, чтобы на подобное соглашаться, мне семью кормить надо. Проще было уйти. Потом появилась возможность подраться с Илунгой Макабу, он всегда был моей целью, - объяснил Лебедев (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Маленький ангелочек, боролась до последнего»: девочка с редкой болезнью умерла в Красноярске
Пушку с Караульной горы Красноярска отправили на ремонт
Сопернику Дениса Лебедева в Красноярске подарили варежки и шапку
Аналитики назвали темпы строительства сети Tele2 «беспрецедентными»
Молодой бесправник всмятку разбил о столб машину с людьми
10 лет строгого режима получил лидер межнациональной ОПГ в Красноярском крае
Отравившую почти 40 человек доставку суши в Красноярске закрыли за нарушения
Полмиллиона рублей обещают врачам за переезд в Норильск
Друг по кличке Женя. Пропавшего в Красноярске старенького пса больше месяца ищет хозяин
16-летний подросток уехал на учебу и не вернулся в Красноярском крае
Тело утонувшего рыбака подняли из Красноярского моря
40-градусные морозы ударят в Красноярском крае
Направлявшийся в Красноярск самолет вернулся в аэропорт Иркутска из-за трещины на лобовом стекле
В Красноярском крае в массовом ДТП на трассе погиб дальнобойщик
На Таймыре все дети получат бесплатные новогодние подарки
В Красноярске сотрудница ветклиники в свой выходной спасла уличного голубя
В Красноярском крае по вине пьяного водителя пострадали пять человек: среди них трое детей
Бдительные жители Заозерного помогли раскрыть кражу чугунных крышек от люков
Красноярские спасатели эвакуировали посетителя «Столбов» с признаками инсульта
Пять жительниц Железногорска лишились денег при покупке детских санок
В Красноярске выясняют обстоятельства обрушения подпорной стены
Под Ачинском столкнулись всмятку две фуры: движение парализовано
В Красноярске рядом с пожарной частью рабочие подожгли дом
В Красноярске представили медали чемпионата России по фигурному катанию
Где купить елку? В Красноярске открывается более 50 елочных базаров
Лопнула труба-гнилушка: десятки домов остались без воды в Октябрьском районе
Охранник ограбил салон красоты, чтобы погасить долг по кредиту