Полыхал, как факел. 25 человек вывели из горящего дома в Красноярском крае

Двухэтажный деревянный дом пожирает огонь, здание полыхает, как факел… Крупный пожар произошел в поселке Байкит (на севере Красноярского края, в Эвенкии) минувшей ночью, спасено 25 человек.

Людей успели вывести. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, из-за короткого замыкания проводки (это предварительная причина) около половины двенадцатого загорелась квартира на втором этаже 12-квартирного дома на улице Чистякова.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание проводки. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Прибывшие на место пожарные обнаружили: из-под кровли валит дым. По деревянным конструкциям пламя быстро распространилось на другие квартиры. Площадь пожара была 200 квадратных метров.

Горело почти всю ночь. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

- Пожар начался в 23.27, а полностью был ликвидирован к 6.14, - говорят спасатели. – К тушению привлекали 22 человека и 7 спецмашин, от МЧС 15 человек и три автоцистерны.

Площадь пожара - 200 метров. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

За ночь дом выгорел полностью. Благо никто не пострадал. Всех жильцов – 25 человек, из которых пятеро детей – успели вывести наружу. Испугались, надышались дыма. Но, главное, живы. Для них подготовили точку временного размещения, но она не понадобилась, людей приютили родственники.