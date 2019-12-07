Крокодилы, кастеты и с грибами пакеты: какие грузы пытаются перевезти пассажиры через Красноярскую таможню

Это только на первый взгляд кажется, что работа красноярских таможенников однообразна и скучна. Сидишь себе, смотришь на монитор, как проезжают через сканер чемоданы пассажиров, прилетающих из разных стран. Или наоборот, улетающих в дальний путь. Но порой в этих самых чемоданах попадаются весьма оригинальные грузы, за которое пассажиров могут и наказать.

По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск предоставили в пресс-службе Красноярской таможне, за 10 месяцев этого года по результатам таможенного контроля в международном аэропорту «Красноярск» возбудили 1053 дела об административных правонарушениях. Это на 53% больше аналогичного периода 2018 года – тогда таможенники возбудили 687 дел.

От них – к нам

Специалисты даже знают, что именно надо искать у пассажиров, прилетающих из конкретных стран. Например, из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана – мясо и молоко, овощи, фрукты и орехи. Из Узбекистана и Таджикистана – насвай (его торговля в России запрещена). Из Китая, Таджикистана и Таиланда – сигареты, наличные деньги – из Таджикистана, Азербайджана и Таиланда.

А это тот самый сиамский крокодил. Фото: пресс-служба Красноярской таможни

Попадаются такие оригиналы, которые скучать таможенникам не дают. Например, В феврале этого года турист привез из Таиланда партию косметических средств в количестве более 600 штук: шампуни и другие средства для волос, гели для душа, крема, маски для лица, зубные пасты – всего 41 вид. Мужчина товар не декларировал и прямиком отправился в «зеленый коридор». А когда его задержали, что привез все это себе, родным друзьям.

В январе таможенники в багаже туриста, вернувшегося из Пекина, нашли лазер для станка. Если бы он его задекларировал, проблем бы не возникло. А тут лишился лазера, да еще штраф заплатил. Гражданин Украины пытался провести на самолете из Пекина 12 коробок с кранами для пивных кег (в разобранном виде).

Наконец, крокодилы – ни одного года не проходит, чтобы не привозили с собой чучела крокодилов. Там, во Вьетнаме и Таиланде, из этих крокодилов браконьеры делают чучела, которые по бросовой цене втюхивают туристам. А между тем, эта самая рептилия, которую конфисковали красноярские таможенники, принадлежит к редкому виду, находится под угрозой исчезновения.

Краны для кег. Фото: пресс-служба Красноярской таможни

От нас – к ним

Не только наши люди тащат всякое добро из-за границы, но и иностранцы пытаются что-то вывезти отсюда. К чему, например, жителю Поднебесной понадобились 10 килограммов обычной сибирской земли? Ну хорошо, нужна земля – получи разрешительные документы на вывоз. Но нет же, решил рискнуть и через «зеленый коридор» пронес. Задержали, землю конфисковали, штраф выписали.

Другой гражданин Китая 1,7 килограммов гриба чаги попытался тайком вывезли. Этот гриб – лекарственное растение, а в Китае вовсе считается чудодейственным. И снова такая же история: если бы получил разрешительные документы – не было бы проблем.

Рекорд этого года по количеству наличности, которую пытались контрабандой вывезти из Красноярска на самолете, принадлежит гражданину Таджикистана. Он собирался вывезти 15 тысяч американских долларов. Конфискованы в счет государства.

Наличные деньги везут чаще всего. Фото: пресс-служба Красноярской таможни

Куда предают конфискованные товары

Имущество, конфискованное по решению суда, передается уполномоченными лицами для распоряжения в ведомства и министерства в соответствии с их компетенцией, - рассказывают таможенники:

- предметы культурной ценности и религиозного назначения – в Министерство культуры Российской Федерации;

- оружие, наркотические средства и сильнодействующие вещества – в МВД;

- драгоценные металлы, камни – в Гохран России;

- алкоголь – в Росалкогольрегулирование;

- контрафактные товары, табачные изделия и другие предметы передаются в территориальное управление Росимущества для дальнейшего распоряжения;

- продукты питания, растения и посадочный материал на месте – представителям Россельхознадзора для уничтожения:

- конфискованные денежные средства перечисляются таможней в федеральный бюджет.

Что означают красный и зеленый коридоры

«Красный коридор» предназначен для пассажиров, которые везут с собой товары для личного пользования, подлежащие декларированию. До прохождения таможенного контроля физическое лицо обязано заполнить пассажирскую таможенную декларацию.

Через «зеленый коридор» идут те физические лица, которые не имеют при себе товаров для личного пользования, подлежащих декларированию.

В каких объемах разрешено перевозить через границу без декларации

1. Наличность или дорожные чеки в сумме до 10 тысяч долларов США.

2. Товары на общую сумму до 10 тысяч евро и общим весом до 50 килограммов – на самолете. До 500 евро и 25 килограммов – на другом транспорте или пешком. Все, что свыше – облагается пошлиной: 30% от стоимости.

3. Алкоголь до 3 литров.

4. Табачные изделия (только с 18 лет): 200 сигарет или 50 сигар, или 250 грамм табака.

5. Можно ввезти до 5 килограмм продуктов на одного пассажира. Для ввода продуктов из Узбекистана, Таджикистана, Китая требуются разрешительные документы.

6. Можно вывезти до 5 килограмм рыбы и морепродуктов, до 250 граммов осетровой икры в заводской упаковке и при наличии магазинных чеков.

Обязательное декларирование

Не пропустят через границу без декларации (нужны еще и разрешительные документы) культурные ценности, растения и животные на грани исчезновения, государственные награды Российской Федерации, драгоценные металлы и камни, оружие и составляющие элементы, лекарства с содержанием сильнодействующих и ядовитых веществ, препараты психотропного и наркотического характера.

Кстати, запрещено к ввозу и вывозу холодное оружие и предметы, приравненные к нему, в частности, кистени, кастеты, сюрикены и другие. Перевезти через границу коллекционное холодное и огнестрельное оружие можно, но только при наличии разрешительных документов и пассажирской таможенной декларации.

Полезно знать

Красноярская таможня может ответить на любые вопросы, которые возникают у граждан. Дл этого можно прийти в правовой отдел таможни по адресу:

- город Красноярск, улица Тельмана, 38, с паспортом.

Госуслуга предоставляется в будние дни по графику, который можно найти на сайте Сибирского таможенного управления в разделе «Красноярская таможня» или узнать по телефону: 8 (391) 256-60-00.